"어휴 재수 없어"…무면허로 사망사고 낸 50대, 사고 엿새 전 '마약 투약'

검찰 "피고인 반복적 마약 투약...정상 운전 곤란했을 것"

변호인 "추가 증거 없이 '만성 남용자' 예단 불합리"

[아시아경제 김서현 기자] 횡단보도를 건너던 20대 여성을 한 50대가 차로 치어 숨지게 한 사건과 관련해, 검찰이 항소심에서 피고인이 반복된 마약 투약 탓에 정상적인 운전이 곤란했다고 주장했다.

17일 춘천지법 형사1부(김청미 부장판사) 심리로 열린 장모씨(53)의 마약류 관리에 관한 법률 위반 등 혐의 사건 항소심 세 번째 공판에서 검찰은 1심에서 무죄가 나온 '위험운전치사죄' 입증을 위해 사실조회를 신청한다고 밝혔다.

검찰은 "통상 수일에 걸쳐 마약을 투약하면 불면증이 누적돼 극단적인 졸음 현상이 나타난다"며 장씨가 사고 당시 이 같은 만성 작용 상태에서 운전했음을 밝히기 위해서는 전문기관의 의견을 들을 필요가 있다고 주장했다.

변호인은 사고 엿새 전에 마약을 투약한 사실이 인정됐으나, 추가 증거 없이 장씨를 '만성 남용자'로 예단하고 사실조회를 신청하는 건 불합리하다고 반박했다.

이에 대해 재판부는 검찰이 주장하는 '만성 남용자'에 대한 정의를 확실하게 하고, 만성 남용자와 단기간 고용량 투약자 간 차이점 등을 확인할 필요가 있다고 주문했다. 이어 피고인의 구속 만기가 다가온 만큼 다음 공판 때까지 사실조회 결과가 오지 않는다면 더 이상의 증거는 채택하기 어렵다는 조건을 달아 사실조회 신청을 받아들였다.

앞서 장씨는 지난해 12월21일 오후 7시40분쯤 춘천시 근화동에서 무면허 상태로 승합차를 몰다가 건널목을 건너던 A씨(27)를 치어 숨지게 한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다. 사고 충격으로 A씨는 약 27m를 날아갔고, 병원으로 옮겨졌으나 끝내 사망했다.

경찰이 사고 현장에 출동했을 당시 장씨는 "어휴 재수 없어, 재수가 없었어"라며 소리치고 있었던 것으로 알려졌다.

조사 결과 장씨가 사고 엿새 전 마약을 투약한 것으로 드러나자 검찰은 사고 당시 장씨가 약물로 인해 정상적인 운전인 곤란한 상태였던 것으로 판단해, 위험운전치사죄 성립을 주장했다.

그러나 1심 재판부는 필로폰 투약 시 일반적으로 약 8∼24시간 효과가 지속되는 점 등을 들어 위험운전치사죄는 무죄로 판단하고, 교통사고처리법상 치사죄를 적용해 징역 3년을 선고했다.

A씨는 "형이 무겁다"며 항소했고, 징역 12년을 구형했던 검찰은 양형이 부당하며 무죄 판단에 대한 사실오인이 있다고 항소했다. 다음 재판은 12월 22일 열린다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr