농협은행, "'올원 용돈관리'로 금전관리 습관 키우세요"

[아시아경제 성기호 기자]NH농협은행은 모바일 플랫폼인 ‘올원뱅크’에서 다음달 10일까지 '올원 용돈관리' 서비스 가입 고객을 대상으로 경품 이벤트를 실시한다고 17일 밝혔다.

'올원 용돈관리' 서비스는 거래내역 공유 기능을 바탕으로 계획성 있는 금전관리 습관을 기를 수 있도록 도와주는 서비스로, 부모와 자녀뿐 아니라 친인척, 친구, 형제 등 다양한 상대와 용돈 조르기, 미션수행 등의 기능을 통해 이용 고객 간 쉽고 재미있게 용돈을 주고 받을 수 있다.

이번 이벤트는 '올원 용돈관리'서비스에서 ‘용돈지갑’을 개설하거나 ‘용돈지갑’에 가입 후 이벤트에 응모한 고객 중 총 665명을 추첨해 삼성 갤럭시 워치4(15명), BHC 뿌링클 모바일 쿠폰(150명), 스타벅스 모바일 쿠폰(500명) 등 푸짐한 경품을 제공한다.

이종찬 올원뱅크셀리더는 “쉽고 재밌게 이용하실 수 있는 '올원 용돈관리'서비스 가입 이벤트를 준비했다”며, “앞으로도 고객의 금융 생활에 실질적인 도움이 될 수 있는 다양한 콘텐츠를 개발해 고객에게 사랑받는 생활금융플랫폼이 될 수 있도록 더욱 노력하겠다.”고 말했다.

