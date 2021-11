글로벌 색조화장 브랜드 터치인솔이 귀족 화장품으로의 변신을 통해 재도약에 나선다.

터치인솔은 ‘영혼을 감싸주는 브랜드 특유의 감성과 세월이 지나도 아름다움을 잃지 않는 서정적인 모멘트’를 기반으로 제품을 선보인다.

앞서 해당 브랜드는 포트마리골드 꽃, 카렌듈라, 캐모마일, 허브 콤플렉스 등을 이용해 ‘블레미쉬 크림’, ‘블레미쉬 앰플’, ‘블레미쉬 토너’, ‘블레미쉬 세럼’, ‘블레미쉬 클렌징폼’ 5종을 출시했다. 이어 2022년 상반기까지 12개 품목으로 구성을 확장할 계획이다.

유통처 큐브릭 코퍼레이션 상품기획팀은 “끊임없는 연구 개발을 통한 혁신적인 제품으로 특유의 감성을 지닌 브랜드로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.

