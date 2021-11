[시시비비] 송도 갯벌 보호냐, 배곧대교 건설이냐

[아시아경제 박혜숙 기자] '배곧대교' 건설을 둘러싸고 지역 주민들과 환경단체, 지자체가 첨예한 갈등을 계속 이어가고 있다. 배곧대교는 인천 연수구 송도국제도시와 경기 시흥시 배곧신도시를 연결하는 총연장 1.89㎞, 왕복 4차로의 교량이다. 1904억원이 투입되는 민간투자사업으로 시흥시가 2014년부터 추진해왔다.

하지만 이 사업은 람사르습지로 지정된 송도 갯벌을 통과하는 계획이 포함되면서 환경단체들의 반대에 부딪친 지 오래다. 지난해 12월 환경부 한강유역환경청이 전략 및 소규모환경영향평가서 초안에 대해 '입지 부적절' 의견을 내면서 환경단체가 힘을 받는가싶더니, 지난달 사업시행자가 환경영향평가서 본안을 제출하면서 새국면을 맞고 있다.

환경단체는 이번 본안에 대해서도 한강유역환경청이 부동의를 해야 한다고 주장하고 있지만, 배곧대교 건설에 찬성해온 주민들과 시흥시도 입장을 굽히지 않은 채 팽팽히 맞서고 있다.

시흥시는 교각수를 대폭 줄이는 공법으로 변경해 실제 습지훼손 면적을 3403㎡에서 167㎡로 줄였고, 조류와 갯벌의 건강을 위해 바닥조명(라인조명)으로 변경하는 등 배곧대교 건설로 인한 습지 훼손을 최소화했음을 강조하고 있다. 아울러 람사르협약에서 습지를 축소할 경우 새로운 보호지역을 설정해야 한다는 조항에 따라 실제 훼손 면적의 1만배인 약 50만평을 후보지로 결정해 국제협약을 절대 무시하지 않았다고 주장한다.

배곧대교 건설로 인한 경제적 가치가 높다는 점도 부각시키고 있다. 시흥시 자체 용역연구 결과 배곧대교를 30년간 운행할 경우 통행시간, 차량운행비용, 교통사고비용, 환경오염비용 등 항목에서 총 1조5894억원의 편익이 발생하는 것으로 나왔다.

배곧동 입주민들로 구성된 '배곧신도시총연합회' 또한 환경단체가 배곧대교 건설 반대에 떼쓰고 있다고 비판한다. 이들은 아암대로(인천 미추홀구 능안삼거리~남동구 소래대교 북단)와 제3경인고속도로의 극심한 정체로 매일 수천대의 차량이 공회전을 하며 배기가스를 내뱉고 있는 것에 대해 환경단체는 대책이 있느냐고 따져 물었다.

인천 송도국제도시 온라인 커뮤니티 '올댓송도' 역시 배곧총연과 같은 편에 서서, 앞으로 송도 11공구 입주와 인천신항 추가 구역 운영이 시작되는 시점에는 송도 동서 방향 출입구인 아암대로 고잔TG가 교통지옥으로 변할 것이라고 우려했다. 그러면서 환경단체가 고작 습지 50평을 보호하기 위해 대기오염 영향은 무시하는, 편향적인 환경보호 논리를 펴고 있다고 꼬집었다.

송도 주민들이 배곧대교 건설을 더욱 부르짖는 데는 이 도로가 송도·배곧 경제자유구역을 접속하는 경제도로라는 점에 무게를 두고 있기 때문이다. 바이오 등 4차산업의 핵심 시설·기업이 송도에 속속 들어서고 국제적 상업·관광 도시로 도약하는 중요한 시기에 국가 신성장동력의 한 축이 될 '메가시티'에서 배곧대교 같은 도로 인프라 시설은 필수적이라는 것이다.

시흥시와 지역 주민들의 이러한 논리에도 불구하고 배곧대교 건설을 반대한다는 환경단체의 입장은 확고하다. 국제협약에 의해 보호를 약속한 송도 갯벌을 훼손해서는 안된다는 것이다. 이들은 "송도갯벌은 10분 빨리 가기 위해 다리 건설로 사려져도 되는 곳이 아니다"며 이 곳을 2009년 습지보호지역으로 지정한 인천시를 향해서도 배곧대교 건설 반대 입장을 명확히 할 것을 요구하고 있다.

인천 내륙에 마지막 남은, 저어새 등 수많은 철새들의 먹이터이자 휴식지인 송도 갯벌을 지키려는 환경단체의 의지가 계속 관철될 수 있을 지, 당초 사업계획을 대폭 손질해 습지 훼손을 최소화하는 방안을 내놓은 시흥시가 반전을 이뤄낼 지 한강유역환경청의 환경영향평가서 본안 심의에 지역사회가 촉각을 곤두세우고 있다.

