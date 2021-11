직주근접, 교통 편리한 ‘이천 휴먼빌 에듀파크시티’ 이달 공급 예정

대규모 산업단지 등의 일자리가 풍부한 지역에 교통여건까지 우수한 신규 아파트가 분양시장에서 꾸분한 인기를 끌고 있다.

경기 이천시에서 교통망이 뛰어난 '이천 휴먼빌 에듀파크시티'가 공급될 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 최고 25층, 8개동, 전용 59㎡, 84㎡A·B타입 605세대로 구성된다. 전 세대가 중소형 평형으로 구성되며, 4BAY 판상형 타입 위주로 설계하여 완성도를 높였다.

‘이천 휴먼빌 에듀파크시티’의 가장 큰 장점 중 하나는 교통이다. 단지는 새로운 수도권 교통 허브로 부상 중인 부발역 인근에 위치한다. 올해 말 중부 내륙선 1단계(부발~청주)가 개통될 예정이고, 4차 국가철도망 평택~부발선 계획 등 교통호재가 많다. 여기에 영동고속도로 이천IC 및 부발IC(예정)와 인접해 수도권 전역으로 이동할 수 있다.

SK하이닉스 이천캠퍼스까지 차량으로 약 5분이면 닿을 수 있는 직주근접 아파트이다. 걸어서 8분 정도면 출퇴근이 가능하다. 이 밖에 현대엘리베이터, OB맥주, 신세계푸드 등 인근 기업들을 차량으로 출퇴근이 가능하다.

또한 이 단지는 남서측으로 해룡산 녹지와 연결돼 있다. 단지 바로 옆에는 농구장 12개 규모의 어린이공원이 조성될 계획이어서 가벼운 운동과 산책을 즐기기 적합하다. 이 외에도 인근 권역에서는 보기 힘든 차가 없는 공원형 단지로 조성되며, 단지내 놀이터에 미세먼지 농도를 알려주는 미세먼지신호등도 설치돼 아이를 안심하고 키울 수 있는 것도 장점이다.

또한 단지는 반경 500m 안에 사동초등학교가 위치해 있는 소위 ‘초품아(초등학교를 품은 아파트)’다. 단지와 맞닿은 어린이공원부터 단지 내 국공립어린이집, 다함께돌봄센터와 사동초등학교 및 병설유치원까지 이어지는 에듀존을 갖추고 있으며, 사동중 등도 가까이 있다. 단지 옆으로 공공도서관도 들어설 예정이다.

특히, 단지 내 강남대치학원인 '대치누리교육'을 유치하여 2년간 무상으로 수준 높은 교육 프로그램을 제공할 예정으로, 입주민 자녀를 대상으로 타 단지와는 차별화된 혜택이 제공된다.

단지 인근에 대형마트인 하나로마트가 있고, 아미지구의 인프라와 상업시설도 이용하기 편리하다. 이천 롯데아울렛 등 대형 쇼핑센터 접근성도 좋다. 향후 부발역세권 개발에 따라 주변 상권이 더욱 활성될 것으로 예상돼 생활인프라가 더욱 확충될 전망이다.

‘이천 휴먼빌 에듀파크시티’ 견본주택은 11월 중 문을 열 예정이다.

