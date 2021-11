더블 역세권 아파트·오피스텔 ‘화곡 센트럴 파크’ 이달 분양

- 총 60세대 중 아파트 36세대, 오피스텔 24실

- 선시공 후분양 주거단지, 올해 12월 입주 예정

서울시 강서구 일대에 들어서는 ‘화곡 센트럴 파크’가 이달 중 분양에 들어간다.

‘화곡 센트럴 파크’는 총 60세대로 아파트 36세대와 오피스텔 24실을 동시에 분양할 예정이다. 지하 2층~지상 13층 1개동으로 들어서며, 아파트 전용면적 49.25㎡(실평수 20평형), 오피스텔은 전용면적 25.43㎡(실평수 7.7평형)로 구성된다. 주차대수는 41대로 마련된다.

이 단지는 2호선과 5호선 환승역인 까치산역과 도보 4분 이내에 위치하는 더블역세권 주거시설로 지하철 이용 시 서울 중심지 이동이 수월하다. 이 외로 단지 인근에 20개가 넘는 버스노선을 이용할 수 있으며, 자차 이용 시 경인고속도로 신월IC와 공항대로 등을 이용할 수 있어 타 지역으로 이동이 편리하다.

주변 생활편의시설도 좋다. ‘화곡 센트럴 파크’가 위치한 단지 바로 앞으로 어린이공원이 위치했으며, 강서구립도서관과 신월중앙시장, 까치산시장 등이 가깝다. 특히, 월정초등학교, 화원중학교, 신강초등학교, 양강초, 중학교 등이 가까워 우수한 교육환경을 갖췄다. 이에 더해 목동학원가가 단지인근에 위치해 있어 학령기 자녀를 둔 학부모 수요자들의 관심이 예상된다.

내부 설계도 훌륭하다. 아파트는 작은 평형임에도 불구하고 3개의 방으로 구성했으며, 발코니 확장으로 실제 평형보다 넓은 공간을 사용할 수 있다. 오피스텔은 1.5룸의 형태로 구성되며 TV, 냉장고, 매립형 에어컨, 쿡탑 등의 옵션이 제공된다.

이 외로 아파트 거실에는 고품격 아트월로 시공했으며, 강마루 바닥 시공과 친환경자재를 사용해 입주자들의 높은 만족도가 예상된다. 태양광 시스템, 빗물저수조 등으로 관리비를 줄일 계획이며, 무인택배시스템, 첨단 보안기능을 통해 입주민 안전에 신경썼다. 또한, 이 단지는 녹색건축인증, 에너지효율등급인증, 태양광설치, 빗물저수조 설치, 홈넷설치, 친환경자재 등을 사용한 친환경건축물이다.

한편, ‘화곡 센트럴 파크’는 선시공 후분양으로 진행되는 단지다. 올해 12월 입주가 예정돼 있으며, 주거공간을 직접 눈으로 확인 후 계약이 가능해 안정성이 뛰어나다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr