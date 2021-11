법원 제동에 연거푸 체면 구긴 이재명표 '일산대교 무료화'‥ 이용자는 '부글부글'

법원, "통행료 징수 금지는 영업의 자유나 재산권 침해"

경기도, "법원 결정 존중하지만, 도민 목소리 외면엔 유감"

3개 지자체, "모든 행정력 동원해 무료화 지속적 추진"

[아시아경제 라영철 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 지난 9월 경기지사 시절 야심 차게 추진했던 '일산대교 무료화' 정책이 지난달 27일(정오)부터 무료 통행을 시행한 지 20여 일 만에 제동이 걸렸다.

경기도의 두 차례 공익처분에 ㈜일산대교가 반발하며 제기한 소송에서 법원은 모두 ㈜일산대교의 손을 들어줬기 때문이다.

수원지방법원은 전날(15일) ㈜일산대교가 제기한 '일산대교 통행료 징수 금지 취소' 가처분 신청을 인용했다.

재판부는 "앞서 신청인인 ㈜일산대교의 사업시행자 지위를 유지하는 취지의 결정이 있던 점에 비춰 신청인의 유일한 수입원이자 주된 업무인 통행료 징수를 금지하는 이 사건 처분은 선행 사건 결정과 배치된다"고 판단했다.

이어 "통행료 징수 금지로써 신청인의 사업을 법률적으로나 사실상으로 금지하는 것은 영업의 자유나 재산권을 침해하는 것"이라고 설명했다.

㈜일산대교는 같은 날 오후 자사 누리집 공지를 통해 "법원 판결에 따라 2021년 11월 18일부터 일산대교 통행료 징수를 재개한다"고 밝혔다.

또, "당사는 두 차례 경기도 처분에 대해 집행정지 신청과 취소 소송을 관할 법원에 제기했으며 법원에서 신청을 모두 받아들여 경기도 무료통행 관련 공익처분은 효력 정지됐다"고 설명했다.

이에 경기도는 정당한 보상으로 손해가 발생하지 않는데도 법원이 행정처분을 무력화하는 결정을 내린 것은 이해하기 어렵다는 입장이다.

이한규 행정 2 부지사는 "도로는 공공재이고 교통이 곧 복지인만큼, 도민에게 막대한 부담을 지워서는 안 된다"며 "법원의 결정을 존중하지만, 서북부 도민의 목소리를 외면한 ㈜일산대교에 유감을 표명한다"고 말했다.

고양·김포·파주 3개 자치단체도 공동 성명을 내고 모든 행정력을 동원해 무료화를 지속적으로 추진하겠다는 의지를 밝혔다.

이재준 고양시장은 "법리 검토를 통해 수사의뢰 및 고발조치에 착수해 국민연금관리공단의 불합리한 자금 재조달 방식과 수익구조, 임금 책정 방식 등 업무상 배임 혐의를 명백히 밝혀내고, 공정거래법 위반과 법인세 회피 등의 신고에 착수하겠다"고 날을 세웠다.

정하영 김포시장도 "수십 년간 차별받아 온 도민의 아픔을 치유하기 위해 더 치밀한 대안을 마련하겠다"고 밝혔다. 고광춘 파주부시장은 "일산대교 무료화는 교통기본권은 물론 헌법에서 명시한 행복추구권을 보장받는 것"이라고 강조했다.

경기도와 3개 자치단체는 이번 재 유료화에 따른 지역주민과 이용자의 혼란과 불편을 최소화하기 위한 추가 대응 방안도 내놨다.

단기적으로는 통행료 징수 재개 전까지 발생한 손실액에 대해 연내에 정산할 수 있도록 할 방침이다. 장기적으로는 본안 판결 전까지 관계기관과 협력해 민간투자법 법령 개정을 추진할 계획이다.

한편, 이재명 후보는 앞서 지난 9월 경기지사 당시 "경기도민의 교통 기본권 회복과 통행료 무료화를 위해 일산대교에 공익처분을 추진하기로 결정했다"고 밝힌 바 있다.

이 후보는 또 지난달 26일 지사로서 마지막으로 '일산대교 무료화'를 결정하는 공익처분(사업자 지정 취소)을 결재했다.

이에 일산대교는 2008년 개통 이후 13년 만에 무료 통행이 이뤄졌고, 일산대교 측이 크게 반발하며 집행 정지 신청을 냈다.

하지만 경기도는 운영사에 대해 최소 보상금을 지급하겠다면서도 통행료 징수를 금지하는 2차 공익처분을 해 무료화를 강행했지만, 재판부는 운영사의 신청을 인용했다.

한강 28개 다리 중 유일한 유료 도로인 일산대교는 고양시 법곳동과 김포시 걸포동 1.84㎞를 잇는다. 통행료는 경차 600원, 소형(승용차) 1200원, 중형 1800원, 대형 2400원이다.

법원의 '집행정지' 인용 결정으로 일산대교 무료화에 제동에 걸렸지만, 해당 지역 주민들의 반발에 따른 이후 이어질 본안 소송 결과에 관심이 쏠리고 있다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr