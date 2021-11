윤석열 52.7% vs 이재명 34.8%… 尹 지지율 상승요인은?

尹, 40대 제외한 전 연령대서 우위

[아시아경제 나예은 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 이재명 더불어민주당 대선후보와의 양자대결에서 지지율 50%를 넘어서면서 지지율 상승세가 이어지고 있다.

여론조사기관 미디어토마토가 뉴스토마토 의뢰로 지난 13~14일 전국 성인 1000명을 대상으로 실시한 여야 대선 후보 가상 양자대결 조사 결과에 따르면 윤 후보는 52.7%의 지지를 얻어 같은 조사에서 처음으로 50%를 넘어섰다.

이는 이 후보(34.8%)와 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.0%포인트) 밖 격차다. 해당 조사에서 '기타 다른 후보'라는 응답은 3.5%였고, '없음' 7.1%, '잘 모름'은 1.8%로 조사됐다.

윤 후보는 40대를 제외한 전 연령대에서 이 후보에게 우위를 점한 것으로 나타났다.

20대에서 윤 후보의 지지율은 49.5%였고, 이 후보는 22.7%였다. 30대에선 윤 후보가 45.6%, 이 후보가 36.1%로 집계됐다. 다만 40대에선 이 후보가 46.6%의 지지를 받아 윤 후보(42.9%)를 제쳤지만, 50대에선 윤 후보(47.6%)가 이 후보(45.3%)를 앞질렀다. 60대 이상에선 윤 후보가 67.6%로 이 후보(27.1%)를 압도했다.

다른 정당 후보들을 모두 포함한 다자대결 조사 결과에서도 윤 후보는 47.1%의 지지를 얻어 이 후보(30.5%)를 오차범위 밖에서 따돌렸다.

윤 후보는 전날 공개된 TBS 의뢰 한국사회여론연구소(KSOI) 조사 결과와 지난 14일 공개된 뉴데일리·시사경남 의뢰 피플네트웍스리서치(PNR) 조사 결과 등에서도 지지율 40~50%선을 유지했다.

이 후보와 지지율이 비등했던 윤 후보가 지난 6일 대선 후보가 된 뒤로 지지율이 고공행진한 걸 두고 정치권에서는 경선 '컨벤션 효과'라는 시각이 많았다. 그러나 열흘째인 이날까지 윤 후보의 지지율이 상승하는 추세를 보이면서 컨벤션 효과의 영향으로만 보긴 어렵다는 분석이 나온다.

이 후보를 둘러싼 대장동 이슈 등 각종 논란이 여론조사 결과에 영향을 미쳤다는 시각도 있다. YTN에 따르면 최진봉 성공회대 교수는 "대장동 이슈가 아직까지 계속 현재진행형이고 수사가 진행되고 있기 때문에 결과가 완전히 나오기 전까지는 국민들이 거기서 의혹을 완전히 풀지 못하는 부분들이 작동을 해서 이런 결과가 나온 것이라고 보여진다"고 밝혔다.

한편 지난 9일 이 후보의 부인 김혜경 씨가 낙상사고로 구급차를 통해 병원으로 옮겨진 이후, 전날(15일) 김씨가 검은 모자와 선글라스, 망토 등으로 온몸을 가리고 외출했다는 보도가 나와 화제가 됐다.

그러나 해당 기사를 보도한 '더 팩트'는 이날(16일) 다시 "사진 속 인물은 김씨가 아닌 수행원인 것으로 확인됐다"며 논란을 일축했다.

