[내일날씨]수능 예비소집일 '쌀쌀'…두툼한 외투 챙기세요

[아시아경제 송승윤 기자] 수요일인 17일은 아침 기온이 영하로 떨어지는 등 추위가 이어질 전망이다. 대학수학능력시험(수능) 예비소집일에 참석하는 수험생은 따뜻한 외투를 입는 것이 좋겠다.

기상청에 따르면 17일 아침 최저기온은 영하 4도에서 영상 7도 사이를 보이겠다. 전날인 16일(영하 2.1도에서 영상 10.5도)에 비해 다소 추운 날씨가 될 것으로 보인다.

각 지역 예상 아침 최저기온은 서울 2도, 인천 4도, 수원 1도, 강릉 6도, 청주와 대전 2도, 세종 1도, 광주 4도, 목포 6도, 대구 3도, 포항 5도, 울산 4도, 부산 7도, 제주 10도 등이다.

이날 새벽부터 아침까지 내륙지역을 중심으로 안개가 끼면서 가시거리가 1㎞에 못 미치는 곳도 있을 것으로 보인다. 자동차로 이동할 경우 특히 조심해야 한다.

17일 낮 최고기온은 12~17도로 16일(12.7~18.5도)과 비슷한 수준을 보이겠다. 지역별 낮 최고기온은 서울 13도, 인천 12도, 수원 13도, 강릉 16도, 청주·대전·세종·목포 14도, 광주와 대구 15도, 포항과 울산 16도, 부산과 제주 17도로 예보됐다.

수능일인 18일은 아침 최저기온 1~10도, 낮 최고기온 13~19도로 17일보다 따듯할 전망이다. 다만 일부 지역엔 비 소식이 있다. 이날 비는 오전 3~6시 경기 서해안에서 시작돼 오전 6~9시 경기북부까지 확대될 것으로 예상된다. 이후 오전 9시부터 오후 3시 사이 수도권 다른 지역과 강원영서, 충청북부까지 범위가 확대될 전망이다. 비는 오후 3~6시 대부분 그치겠다.

