경상국립대 김순오 교수, 한국지하수토양환경학회 2021년 학술상 수상

토양 지하수 환경 분야의 학술적 발전과 국제화에 기여



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교 자연과학대학 지질과학과 김순오 교수는 인천 라마다 송도호텔에서 개최된 ‘2021 한국지하수토양환경학회 추계학술대회’에서 2021년 학술상을 받았다.

한국지하수토양환경학회 학술상은 매년 토양 지하수 환경 분야의 학술적 발전과 국제화에 이바지한 연구자 1명에게 수여하는 상이다.

김 교수는 20년 이상 토양 지하수 환경 분야를 연구해 국내외 저명 학술지에 100여 편의 논문을 발표하고, 국내외 환경 분야 저명 학술대회에서 200편에 가까운 논문을 발표했다.

이뿐만 아니라 환경 분야 전문 학술 저서를 9권 집필하였으며, 오염 지하수 및 토양 정화기술 등과 연관된 특허를 9건 등록했다.

이러한 연구 결과로 한국과학기술단체총연합회에서 수여하는 과학기술 우수논문상, 한국지하수토양환경학회의 우수논문 발표상 등을 수상했다.

