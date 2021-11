김해시 지역·산업 맞춤형 일자리 창출 사업 효과 '톡톡' … 112명 취·창업 지원

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 '2021년 지역·산업 맞춤형 일자리 창출 지원사업'으로 112명의 취·창업을 연계했다고 16일 밝혔다.

이 사업은 지자체가 고용 관련 비영리 기관과 협력해 지역 특성에 적합한 일자리 사업을 발굴해 공모하면, 고용노동부에서 선정 후 지원하는 일자리 창출 사업이다.

시는 김해YWCA의 'GROW 경력단절여성 재취업 프로젝트' 등 3개 사업이 선정돼 10월까지 112명의 맞춤형 인재를 양성했다.

경력단절 여성 재취업 프로젝트는 경력단절 여성과 미취업 여성 80명을 대상으로 취업 대비 교육 및 취업 알선을 통해 10월 기준 31명이 취업했다.

인제대학교에서 수행한 '미래 식품산업을 선도하는 전문인력 양성' 사업은 식품산업 현장 전문인력 20명을 양성했다.

'희망나눔 경력단절 여성 반려동물분야 창업지원사업'은 경력단절 여성을 대상으로 반려동물 분야 역량 강화 과정부터 창업기초 과정까지 맞춤형 커리큘럼을 운영했다. 12명이 참여, 전원 수료해 이 중 8명이 창업을 하기 위한 절차를 진행하고 있다.

시 관계자는 "해당 사업 미취업자는 지속해서 취업을 알선할 계획이다"라며 "지역 내 고용 관련 비영리 기관과 협업해 다양한 계층의 구직자들이 자신의 역량을 개발하고 양질의 일자리를 찾을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

