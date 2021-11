현대엔지니어링, ‘힐스테이트 천안아산역 퍼스트’ 이달 분양

최근 부동산 시장에서 주거용 오피스텔이 아파트의 대체재로 떠오르는 가운데 현대엔지니어링은 다양한 생활 인프라를 품고 우수한 정주여건을 확보한 ‘힐스테이트 천안아산역 퍼스트’를 11월 분양한다고 밝혔다.

‘힐스테이트 천안아산역 퍼스트’는 지하5층~지상48개층, 총 4개동에 오피스텔 914실로 구성된다.

인근에 이마트트레이더스, 갤러리아백화점, 이마트펜타포트점 등의 쇼핑시설이 들어서있고, 천안불당 신도시의 생활권까지 공유할 수 있어 가까이에서 다양한 인프라를 만날 수가 있다. 또한 삼성 디스플레이, 천안 제3산업단지, 탕정산업단지 등이 있어 배후수요가 매우 풍부하고, 근로자들은 출퇴근이 편리한 직주근접을 실현할 수 있어 생활의 편의성이 높은 것으로 나타났다.

‘힐스테이트 천안아산역 퍼스트’ 내부는 채광과 통풍이 뛰어난 4Bay 평면 구조에 전 실이 남동향, 남서향 등 남향 위주로 배치해 우수한 조망권을 자랑한다. 여기에 동과 동 사이의 간격을 확보해 세대 간의 간섭을 줄이면서 보다 편하게 생활할 수 있으며, 내부에는 넉넉한 수납공간도 함께 제공한다.

특히 인근에 천안아산역(KTX, SRT)이 자리잡고 있어 서울까지 단 40분대에 도달이 가능하며, 지하철 1호선 아산역 이용 또한 편리한 등 더블 역세권을 이루고 있다.

2022년 개통 예정인 아산청주고속도로 등 편리한 도로교통망도 확보돼 있으며 국도21번, 43번, 경부고속도로 등 우수한 도로교통망을 바탕으로 시내 진출입이나 주요 수도권 도시로의 이동이 수월하다.

아산은 오피스텔 공급이 활발하게 이루어지고 있는 상황에서 옆 인근의 천안 지역이 조정대상지역으로 편입이 됨에 따라 관심을 받고 있는 지역이다. 대출 가능한 허용 폭 또한 높아 내 집 마련 시 부담을 덜 수 있는 것으로 알려졌다.

‘힐스테이트 천안아산역 퍼스트’는 전매제한이 없으며 청약통장 없이 누구나 청약 신청이 가능하다.

한편 ‘힐스테이트 천안아산역 퍼스트’는 견본주택을 운영 중이다.

