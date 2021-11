[칼럼] 생활 속 미세플라스틱의 위협, 실질적인 규제 마련 시급

최미옥 ㈔소비자기후행동 공동대표

2020년 12월 10일 대한민국 정부는 ‘2050 탄소 중립 비전’을 선언했다.

‘탄소중립’이란 화석연료 사용 등으로 배출되는 온실가스를 줄이고, 불가피하게 배출되는 온실가스는 산림·습지 등을 통해 흡수 또는 제거해서 실질적인 배출이 ‘0’이 되도록 하는 것을 말한다.

이에 따라 다양한 분야에서 변화가 일어나고 있는데 대표적으로 ‘탈 플라스틱’ 사회로 진입하는 것을 꼽을 수 있다.

아시아경제 호남취재본부는 탈 플라스틱에 공감하고 함께 하기 위해 ‘칼럼’을 연재한다.

한 사람이 일주일간 먹는 미세플라스틱의 양은 얼마나 될까? 세계자연기금(WWF)에 따르면, 성인 한 명은 일주일 동안 신용카드 1장 분량인 5g의 미세플라스틱을 섭취한다. 미세플라스틱의 90%는 마시는 물을 통해 섭취되고, 소금, 갑각류, 맥주 등 우리가 일상적으로 먹는 음식에서도 미세플라스틱이 발견된다고 한다.

이처럼 일상 속에서 미세플라스틱에 노출되는 정도가 심각하지만, 미세플라스틱에 대한 문제의식은 이에 못 미치고 있다. 미세플라스틱과 해양오염, 인체에 미치는 영향 등에 대한 연구 결과가 잇따르는 가운데 정부 차원의 대책 마련이 시급한 상황이다.

미세플라스틱은 5㎜ 미만의 작은 플라스틱 조각이다. 치약, 세안제, 화장품 등의 원료로 사용된 1차 미세플라스틱과 페트병처럼 큰 플라스틱이 깨지거나 마모돼 조각이 된 2차 미세플라스틱으로 나뉜다.

우리나라는 2017년 의약외품, 화장품 일부와 2020년 생활 화학제품 일부에 미세플라스틱을 원료로 사용할 수 없도록 규제하고 있지만 더 큰 문제는 2차 미세플라스틱이다.

해양으로 유입되는 2차 미세플라스틱에서 가장 많은 비중을 차지하는 것은 세탁수를 통해 배출되는 미세섬유이다. 합성섬유로 만든 의류제품 한 벌을 세탁할 때마다 약 1900개 이상의 미세섬유 조각이 방출된다.

미세섬유는 하천이나 바다로 유입돼 심각한 해양오염을 일으키고 있다. 특히 해양생물들이 미세플라스틱을 먹이로 착각해 섭취하고 결국 먹이사슬을 거쳐 최종적으로 인간에게 돌아온다.

최근 미세플라스틱의 유해성에 관한 여러 연구결과가 보고되고 있다.

대구경북과학기술원(DGIST) 연구팀은 동물실험을 통해 “음식을 통해 몸 안으로 들어온 미세플라스틱이 뇌 안에 축적되고 세포를 죽이는 신경독성을 유발한다”고 밝혔다. 또, 유엔환경계획(UNEP)은 "나노 크기의 미세플라스틱은 태반과 뇌를 포함한 모든 기관 속으로 침투할 수도 있다"는 연구결과를 내놨다.

플라스틱에 포함된 첨가제 중 비스페놀, 프탈레이트는 대표적인 환경호르몬으로, 갑상선호르몬의 작용을 방해하고, 생식계 발달장애 같은 다양한 독성을 유발한다.

이에 유럽에서는 미세플라스틱 문제에 대응하기 위한 여러 규제를 도입하고 있다. 프랑스는 세계 최초로 '낭비방지 및 순환경제법'에 따라 2025년 1월1일부터 판매되는 모든 세탁기에 미세플라스틱 합성섬유 필터 장착을 의무화했다. 영국은 2025년까지 모든 신규 가정용·상업용 세탁기에 미세섬유 필터를 도입하는 법안을 만들었고 캘리포니아주에서는 미세플라스틱 섬유 오염 감소를 위한 법안이 제출됐다.

우리나라는 어떠한가? 전남도는 미세플라스틱 저감 조례를 전국 최초로 제정했다. 경기도에서도 미세플라스틱을 환경 쓰레기로 분류하고 이를 저감 하기 위한 기술과 지원에 관한 조례가 발의된 상태다. 그러나 관련 상위법이 없어서 그 실효성은 아직 장담할 수 없는 현실이다.

㈔소비자기후행동은 지난달 미세플라스틱 저감 및 관리에 관한 법 제정을 촉구하는 성명을 발표하는 기자회견을 한 바 있다. 정부는 미세플라스틱 저감 및 관리에 관한 정책을 도입하고 미세플라스틱 저감장치 개발 및 연구를 위한 지원책을 마련하도록 힘써야 한다. 더 근본적으로는 일회용 플라스틱의 생산과 폐기를 통제할 수 있는 정책을 실행해야 할 것이다.

기후위기 시대에 넘쳐나는 플라스틱 폐기물의 문제는 커다란 골칫거리이며 특히 해양으로 유입되는 미세플라스틱은 국민의 건강과 생태계를 위협하고 있다.

시민의 건강과 환경을 위협하는 미세플라스틱 유입을 차단하기 위해 환경부, 과학기술처, 해양수산부 등 유관 부처의 정책 및 제도 마련이 절실하다.

