[일문일답]"요소수 산업용→차량용 전환 여부, 환경 영향과 수급상황 함께 고려할 것"

환경과학원, 1차 실험 결과 발표

시료·차종 통한 추가 실험 진행 예정

다음주 2차 실험결과 발표

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 김동진 국립환경과학원장은 16일 "(산업용 요소수의 차량용 전환 사용 허용 여부는) 배출가스 농도 등 환경성 문제, 질소산화물 환원촉매장치(SCR)에 미치는 차량의 안전성 문제, 그리고 또 현재 차량용·산업용 요소 수급상황 이런 것들 다 종합적으로 고려해서 기술적·정책적 판단이 필요한 사항"이라고 밝혔다.

김 원장은 이날 정부세종청사에서 열린 산업용 요소수를 차량용 요소수로 전환해 사용할 수 있는지에 대한 현재까지의 실험 결과를 설명하며 이 같이 말했다.

김 원장은 "전환 허용 여부는 단지 기술적 검토만 갖고 판단할 수 있는 상황이 아니다"며 " 현재 수급 상황 이런 것들이 어떻게 또 상황이 바뀔 수가 있기 때문에 그런 것까지, 그런 부분에 정책적인 또 판단이 들어갈 부분"이라고 설명했다.

환경과학원은 이번 실험에서 제철소와 화력발전 등에 쓰일 목적으로 시중에 판매 중인 산업용(비차량용) 요소를 차량용 요소수에 맞도록(요소 농도 32.5% 내외) 제조한 6개 시료를 만들었다. 이 중에서 중·상수준의 알데히드 농도를 가진 시료 2종을 차량에 주입하고 실제 주행 후 배출되는 오염물질 배출기준을 충족하는지 여부를 지난 2일부터 11일간 검토했다. 실제 운전 후 배출되는 대기오염물질 분석을 위해 이들 2개의 시료를 배기량 2500cc급 경유화물차(기아 봉고3·2021년식)의 요소수 탱크(용량 약 15ℓ)에 주입해 주행 후 배출가스를 분석했다.

분석 결과 일산화탄소(CO), 질소산화물(NOx) 등 모든 대기오염물질 규제 기준을 충족하는 것으로 나타났다.

하지만 이번 시험결과에 대해 요소수 제조업체와 자동차 제작사, 대기환경 전문가들은 산업용 요소수 사용에 의한 환경적 영향과 차량 SCR에 미치는 안전성 등 정확한 평가를 위해 추가적인 시험이 바람직하다는 의견을 제시했다. 이에 환경과학원은 이번 시험만으로는 비차량용 요소수의 적용성을 평가하기 충분하지 않다고 판단해 알데히드 농도가 더 낮은 시료 2종과 시험 차종(3.5t 마이티) 등을 추가해 기술검토를 진행할 예정이다.

다음은 김 원장과 기자단이 나눈 일문일답의 주요 내용이다.

▲이번 실험결과는 산업용 요소수가 제품에 따라 함량 및 성분이 들쭉날쭉이라는 설명인데 이 같은 성분 편차 문제는 어떻게 해결할 방법이 있는가.

=현재 산업용 요소수 사용이 결정된 것은 아니다. 시험 과정에 있다. 만약에 산업용 요소수를 차량에 사용한다면 이런 성분 편차 당연히 고려가 돼야 되기 때문에 정부에서 품질을 보증할 수 있는 별도의 가이드라인을 설정해야 하지 않을까 생각한다. 현재 차량용에도 품질을 보증할 수 있는 법정 기준이 있다.

▲SCR에 영향을 미치는 성분은.

=모든 요소수 제품 성분이 다 차량에 영향을 미치는 것은 아니다. 어떤 성분에 따라 미치는 성분이 있고 SCR에 그 영향이 없는 성분이 있다. 예를 들어 알데히드의 경우는 일반적으로 많은 전문가들이 차량 SCR의 성능에 영향은 거의 미치지 않는다, 다만 환경적인 그런 배출가스 농도 즉 환경적인 문제가 검토가 필요하다는 그런 상황이다. 만약 어떤 성분이 SCR에 영향을 미친다면 또 배출농도에 영향을 미치기 때문에 추가 시험 과정에서 이런 부분도 확인할 예정이다.

이번에 진행한 단기간 테스트로는 SCR에 대한 특별한 영향은 확인되지 않았다. 다만 추가적인 시험 그리고 성분 이런 것들을 분석을 통해서 시료와 차종을 다양화해서 추가 실험을 진행하면서 이런 부분을 더 확인하도록 하겠다.

▲추가 실험결과는 언제 발표되나.

=추가 시험은 금주 중에 착수를 하겠다. 시험 결과는 다음 주 중에 도출되도록 할 예정이다. 전환 허용 여부는 기술성과 환경성, 안전성 이런 것들, 또 정책적인 수급 상황까지 종합적으로 정부에서 판단이 필요한 사항이다.

