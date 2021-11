도시 재생 국가 시범 1호 '고양 성사 혁신지구' 사업 첫 삽

주거·상업·산업·행정 기능 복합거점 조성‥ 2024년 하반기 준공 예정

[아시아경제 라영철 기자] 도시재생 혁신지구 국가 시범지구 1호로 선정된 '고양 성사 도시재생 혁신지구(고양시 성사동 394번지 일원)' 사업이 본격화한다.

고양시는 "지난 2019년 12월 제1호 국가 시범지구로 선정된 이후 통합 심의·시행계획 변경인가 고시 등 행정 절차를 완료하고 시범지구 중에서 가장 빠르게 착공한다"며 16일 이같이 밝혔다.

시에 따르면, 공공부문(지자체·공공기관·지방공사)이 50% (주택도시 기금 포함) 이상 출자한 법인 등이 단독 또는 공동으로 시행해 '고양 성사 도시재생 혁신지구'에 주거·산업·행정·생활 SOC 기능이 모인 복합거점을 조성한다.

혁신지구에는 지역 일자리 창출을 위한 영상·바이오산업시설(연면적 25,884㎡)과 360면의 건물식 공영주차장, 지역상권 활성화를 위한 근생·판매시설(연면적 15,377㎡)이 들어선다.

또한, 청년·신혼부부가 거주할 소형 임대아파트 118가구와 분양아파트 100가구 등 주택 218호를 공급하고, 국·공립 어린이집과 주민건강센터도 조성한다.

전체 건축물에는 에너지 효율 1등급 이상·녹색건축 인증·장애물 없는 생활환경(BF 인증) 기준을 적용한다.

고양 성사 사업은 총 사업비 2813억 원, 총면적 9만 9836㎡규모로 오는 2024년 하반기에 준공할 예정이다.

