[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 순천의 현직 남성 도의원이 ‘교통사고 예방 캠페인 행사’ 현장에서 20대 남성 사회복무요원을 추행했다는 신고가 접수돼 경찰이 사실관계 파악에 나섰다.

15일 순천경찰서에 따르면 지난 11일 오후 5시께 순천시 연향동에서 열린 행사 현장에서 전남도의원인 A씨가 자신의 가슴을 만졌다는 사회복무요원 B씨의 신고가 접수됐다.

B씨는 ‘A 의원의 행동에 수치심을 느꼈다’는 취지로 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

이에 대해 A 의원은 “캠페인 참여자들이 대학생이라고 해 격려하는 과정에서 접촉이 있었는지 모르겠지만 (가슴을 만졌다는) 기억은 전혀 없다”고 해명한 것으로 알려졌다.

그는 “수사기관에서 조사한다고 하니 왜곡이 생기지 않도록 소상히 알리겠다”고 밝혔다.

경찰은 조만간 당사자와 목격자 등을 상대로 사실관계를 확인할 계획이다.

호남취재본부 김춘수 기자