이재명 "메이크업에 35만원?…면접 예상 비용 실화입니까"

[아시아경제 나예은 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 '취업준비생 면접 지원 서비스'를 공약으로 내세웠다.

이 후보는 15일 본인의 사회관계망서비스(SNS)에 '면접 준비에 48만원, 실화입니까'라는 제목의 공약문을 올려 "경찰 면접을 앞둔 여자친구가 메이크업에 35만원을 쓴다고 해 싸웠다는 글을 봤다. 한 취업 플랫폼 조사를 보니 취준생이 예상하는 평균 면접 예상 비용이 48만원에 달한다고 한다"고 운을 뗐다.

그는 "부모님 부담도 덜어주고 혼자 끙끙 앓지 않도록 '청년면접 관련 완벽 지원 서비스'를 도입하겠다"고 밝혔다.

이 후보는 "먼저 면접에 필요한 정장 대여, 헤어·메이크업과 사진 촬영을 지원하고 이력서·자기소개서 컨설팅·전문가와의 모의면접 코칭 서비스도 제공하겠다. 기초자치단체 단위에 서비스를 제공할 수 있는 지원센터를 설립하거나 열린옷장과 같은 공유기업과 연계해 진행하겠다"고 말했다.

이어 "공공부문 면접 수당 지급을 의무화하겠다. 공기업, 민간기업 가리지 않고 청년 한 명당 수십회 씩 취업 문을 두드린다. 공공부문부터라도 부담을 덜어야 하지 않겠느냐"며 "경기도 청년면접수당제는 올해 한 회에 2만500명이 5만4000건을 신청할 정도로 관심이 높았다. 만족도 85%로 검증된 사업"이라고 덧붙였다.

그러면서 "마지막으로 면접 수당을 지급하는 중소기업에게는 '일자리 우수기업' 등의 인센티브를 부여해 민간기업의 자발적 참여를 확대해 가겠다"며 "취업 문을 넓히는 일도 중요하지만 당장의 취업 활동에 도움이 될 수 있는 일부터 하겠다"고 강조했다.

