밀라노 직업전문학교, 제6회 고교패션콘테스트서 다수 수상

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 서울 강동구 강동아트센터 대극장에서 14일 열린 ‘제6회 고교패션콘테스트’에서 광주에 있는 밀라노 직업전문학교 일반고 특화반 학생들이 다수 수상하는 쾌거를 이뤘다.

해당 콘테스트는 (사)고교패션콘테스트와 재단법인 강동문화재단이 공동주최 주관하며, 패션에 관심 있는 고등학생이라면 전국에서 지원할 수 있는 대회이다.

밀라노 직업전문학교는 ‘일반고 특화 애슬레저 패션디자인 및 양장기능사 취득’과정에 재학 중인 고등학생 7명이 작품을 출품해 7명 모두 수상했다고 15일 밝혔다.

또 함께 진행된 ‘제 3회 고교모델콘테스트’에도 2명이 참가해 모두 본선에 진출했다.

이번 수상자는 ▲강동구청장상 황명석 ▲시몬느상 이건오 ▲다민상 이승민 ▲모리스상 이수지 ▲주끼상 정건 ▲고교패션디자이너상 류현율, 주재민 ▲고교모델상 신지호, 조현석 등이 수상의 영예를 안았다.

이 학생들은 일반계고에서 2학년까지 수업을 다니다가 고등학교 3학년 때 패션을 전공으로 교육받고자 밀라노 직업전문학교에 직업반에 입학했다.

일반고 3학년 학생들은 매년 3월부터 12월까지 밀라노 직업전문학교에서 패션디자인 수업을 받을 수 있으며, 배우는 도중에 콘테스트에 참가할 수 있다.

패션 기획, 패션디자인, 패턴, 봉제뿐만 아니라 스마트의류디자인 및 제작을 위한 코딩까지 배우는 밀라노 직업전문학교 교육내용에는 고등학생들의 역량 강화를 위한 양장기능사 자격증 취득을 위한 수업도 포함돼 있다.

패턴CAD, 포토샵, 일러스트레이터 프로그램을 활용한 수업도 포함돼 있어, 학생들은 현장에 투입됐을 때 빠르게 업무에 적응할 수 있다.

밀라노 직업전문학교는 패션뿐만 아니라 전기과도 개설하고자 승인을 기다리는 중이며, 일반고생은 무료로 직업훈련을 받을 수 있다.

특히, 식비·교통비와 같은 훈련수당을 받으며 실습재료를 지원받아 공부할 수 있어 금전적인 부담이 없으며, 타지방 일반고생의 경우 기숙사도 지원받을 수 있다.

아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr