전남도교육청 ‘청렴 전남교육’ 청렴 캠페인 전개

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 15일 세계 반부패의 날을 맞아 반부패·청렴에 대한 사회적 공감대 형성을 위해 ‘실천하는 청렴 전남교육’을 주제로 청렴 캠페인을 실시했다고 밝혔다.

이날 장석웅 교육감을 비롯한 도교육청 간부들은 출근하는 직원들을 대상으로 청렴 실천을 다짐하는 ‘청렴서약서’를 배부하고, 청렴 머그잔과 텀블러를 나눠주며 캠페인을 펼쳤다.

장 교육감은 청렴버스를 타고 직속기관인 목포공공도서관을 찾아가 도서관 직원들과 함께 행사에 동참했다.

‘청렴버스’는 도민에게 청렴 의지를 알리고 교직원의 참여를 유도하기 위해 본청 버스 1대와 20개 시·군 교육지원청 통학차량 20대를 지정해 운영하는 것으로, 청렴 홍보대사 역할을 하고 있다.

장석웅 교육감은 “청렴은 우리 전남교육의 자존심이며 경쟁력”이라며 “이번 캠페인을 통해 공직자가 스스로 청렴 실천을 다짐하며 행동으로 실천해 봄으로써 청렴 의식 향상의 밑거름이 되기를 기대한다”고 말했다.

