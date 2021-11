전남도의회 ‘도립대 부실 운영 행태’ 질타

재정지원 탈락·학사 운영 파행 등 추궁

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회 의원들이 전남도립대의 방만한 운영 행태와 현안 문제점에 대해 강하게 질타했다.

15일 전남도의회에 따르면 지난 12일 전남도의회 기획행정위원회는 전남도립대를 찾아 행정사무감사를 실시했다.

이날 이장석 의원은 올해 신입생 등록금을 전액 장학금 지급 계획에 대해 “예산 승인 권한은 의회에 있으며, 본예산 확정 전에 언론보도를 실시한 것은 부적절했다”며 “현재 신입생 모집이 어려운 이유는 장학금 때문이 아니라, 상반기부터 언론에 도배된 학사 운영 파행 때문”이라며 강하게 문책했다.

이보라미 의원은 “교수가 학생들을 수사 의뢰하고 학생들은 교수 수업의 질을 문제로 수업을 거부하고 있다. 이런 대학이 정상적인 대학이냐”며 “학생들은 취업 등의 준비를 하지 못하고 계절학기 수업을 받아야 한다. 누가 이것을 책임지느냐”고 질타했다.

특히 “지난 7년 동안 법정에서 다뤄지고 있는 K교수와 관련해 면직 통보 이후 부당해임 취소 소송을 승소했는데 복직시키지 않은 이유가 무엇이냐”고 물었다.

이에 박병호 총장은 현재 법원에서 다툼을 하는 상황이라고 설명했다.

전경선 의원은 “일반재정지원 대학 탈락으로 신입생 모집이 어려울 것 같은데 방안이 있느냐”며 “큰 손실을 입혔다”며 강하게 추궁했다.

박 총장은 “발전의 계기로 삼겠다. 다양한 내용을 종합적으로 고려해 여러 가지 구조조정 등을 진행, 경쟁력을 강화할 것”이라고 답했다.

한근석 의원은 “지역의 염원인 간호학과 신설은 어느 순간 업무보고 자료에서 빠져있다”고 질책했다.

정옥님 의원은 “도립대는 전남산업과도 연계가 되어야 하는데 타 대학과 학과 차별성이 없다”며 “변별력 없는 과는 통폐합 하는 부분도 고려하고, 여학생들을 위한 생리대 자판기 설치 등 학생의 편익 향상”을 주문했다.

한편 전남도의회 기획행정위원회는 내달 9일 15개 소관실국의 행정사무감사 결과를 채택하고, 같은 달 15일에 개최되는 본회의에 행정사무감사 결과를 상정할 예정이다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr