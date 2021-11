"인터넷·모바일 다합쳐 736원?" KT 보상에 뿔난 고객들

15일 보상 금액 조회해보고 실망

SNS·커뮤니티 들끓는 여론

10개 회선 쓰는 '잇섭'도 4만7821원 보상

[아시아경제 차민영 기자] "인터넷과 모바일 합쳐서 736원이라니, 이게 KT의 최선인가요?" 10년 이상 KT를 사용해 온 20대 구혜진(가명)씨는 15일 KT 통신 장애 관련 피해 보상 금액을 조회해보고 불만을 토로했다. 점심시간 직전 1시간 넘게 스마트폰과 인터넷 먹통으로 겪었던 마음 고생에 비하면 보상액이 '터무니없이 적은 수준'이란 반응이다.

지난달 25일 약 89분에 걸친 KT 전국 유·무선 인터넷 장애에 따른 피해보상 금액 조회가 15일 전용 홈페이지에서 가능해졌다. 하지만 개인 고객 보상이 500~1500원 수준에 그치면서 되려 소셜네트워크서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에서 조롱거리가 됐다.

트위터에서는 'KT 보상' 관련 다수의 인증 게시물들이 올라오고 있다. 사용자들은 400~800원에 달하는 보상 금액이 적힌 홈페이지 캡쳐 사진을 올리며 앞다퉈 인증했다. 사용자들은 "보상 요금이 어이 없다", "이번 폰 약정만 쓰고 갈아탈거다", "아이들이 1시간 동안 수업도 못 들었는데 보상액 봐라" 등 날선 비판을 쏟아냈다.

'KT 인터넷 속도 저하' 문제를 공론화시킨 IT 유튜버 '잇섭' 역시 개인 페이스북에 "KT 보상금액 떴다"는 짧은 글과 함께 보상 금액을 인증했다. 잇섭의 경우 소상공인용 인터넷 상품 4개와 일반 고객용 모바일 요금제 4개, 알뜰폰 2개까지 총 10개 회선 이용 보상금액으로 4만7821원을 보상받았다.

앞서 KT는 지난 1일 오전 광화문 KT 사옥에서 기자간담회를 갖고 피해 보상안을 발표했다. 보상 기준은 최장 장애 시간인 89분의 10배 수준인 890분(15시간)으로 개인 고객 평균 보상액은 1000원 안팎이 될 것으로 전망했다. 보상 대상은 인터넷, IP형 전화, 기업상품, 무선 고객이다. 무선 서비스에는 태블릿PC와 스마트워치 등 추가단말(세컨드 디바이스) 서비스가 해당되며 KT 망을 이용하는 알뜰폰과 재판매 인터넷 고객도 포함됐다.

인터넷과 IP형 전화를 이용하는 소상공인에게는 해당 서비스 요금의 10일 기준으로 보상받는다. 보상 금액은 평균 7000~8000원이다. 소상공인은 해당 서비스를 사업자등록번호로 가입한 고객이나 부가세 신고 등 KT에서 개인사업자로 관리하고 있는 회선 고객으로 두 개 이상 서비스를 사용하는 중복 고객 포함 약 400만명이다.

이번 보상은 고객들의 별도 신청 절차 없이 12월 청구 요금에서 KT가 일괄 감면하는 방식이다. 보상을 빙자한 피싱(사기) 문자에 주의해야 한다.

KT는 통신장애 관련 보상 금액으로 총 350억~400억원에 달할 것으로 추산하고 있다. 다만 고객센터를 통한 개별 상담을 통해 추가 구제가 이뤄진다는 점을 감안하면 이보다 늘어날 가능성도 있다. 관련 비용은 4분기 실적에 반영될 예정이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr