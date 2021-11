㈜동양티피티의 유태완 대표이사, ‘2021전력기술진흥대회’서 은탑산업훈장 수여

㈜동양티피티 유태완 대표이사가 2021 전력기술진흥대회에서 은탑산업훈장을 수여 받는 쾌거를 이뤘다.

전력기술진흥대회는 한국전기기술인협회 주최로 국내 전기산업에서 헌신하고 산업발전 및 국민안전에 기여해 온 전기 기술인들의 노고를 기념하기 위해 개최되고 있는 행사로, 이번 대회는 12일 서울 강서구 KBS 아레나홀에서 개최됐으며 국가 전력산업 관련 업계와 학계, 산업부, 산자위 소속 국회의원들이 자리를 빛냈다.

㈜동양티피티 유태완 대표이사는 이날 무대에 올라 전기안전 솔루션, 감리, 진단 및 친환경 녹색에너지 보급사업에 적극 참여함으로써 에너지 절약과 이산화탄소 감소를 위한 노력을 해왔고, '활선세척 시스템'을 개발하는 등 전력산업 발전에 기여했음이 공로로 인정받아 은탑산업훈장을 받게 됐다.

유태완 대표이사의 ㈜동양티피티는 전기안전관리 및 설계, 감리, 안전진단 기업으로써 에너지 특수진단 및 에너지리뉴얼, 에너지안전관리 등의 시스템을 제공하고 있다. 또한 두온종합관리, 두온에너지원, 두온리뉴얼 등을 계열사로 함께 하며 전력 및 에너지 분야 발전을 이끌고 있는 중이다.

유태완 대표이사는 “현재 추진 중인 사업들로 국내 전력기술의 발전에 이바지한다는 생각으로 기업을 이끌고 기술을 배양해 왔다. 금번 은탑산업훈장을 계기로 더욱 큰 책임감을 갖고 성장할 수 있도록 할 것”이라고 소감을 전했다.

