에어버스 코로나 이후 최대 수주...부품 대란 우려도

[아시아경제 조유진 기자] 유럽 최대 항공기 제조사인 에어버스가 코로나19 팬데믹 이후 최대 규모의 수주에 성공했다. 위드코로나로 글로벌 항공시장이 정상화되기 시작하면서 항공기 구매 수요도 되살아나고 있는 것이다. 다만 공급망 한계로 항공업계에도 부품 대란이 현실화 될 것이라는 우려도 나온다.

14일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 에어버스는 이날 개막한 두바이 에어쇼에서 인기 기종인 A321의 255대 판매 계약을 체결했다고 밝혔다. 주문 항공사는 헝가리의 위즈에어(102대), 미국의 프런티어 항공(91대), 멕시코의 볼라리스 항공(39대), 칠레의 제트스마트 항공(23대) 등이다. 주문 항공기는 이르면 2035년 하반기부터 위즈에어를 시작으로 각 항공사에 인도될 예정이다.

에어버스의 이번 수주는 코로나19 팬데믹 이후 첫 대규모 항공기 판매 계약으로, 신규 항공기에 대한 시장 수요가 되살아나고 있다는 신호라고 외신들은 평가했다. 특히 이번에 대량 주문이 나온 A321은 단일 통로형 기종으로 단거리 노선을 주력으로 하는 항공사들의 수요가 급증하고 있다는 것을 보여준다.

코로나19 팬데믹 이후 생산량을 3분의 1 가량 줄여온 에어버스는 오는 2023년까지 한 달에 65대까지 생산량을 늘린다는 계획이다. 에어버스와 함께 양대 항공기 제조사인 보잉은 737맥스에 이어 777, 747 기종이 잇단 안전 문제로 흔들면서 생산 계획을 줄이고 있다.

한편, 글로벌 공급망 쇼크과 원자재 가격 상승으로 항공업계에도 부품 대란 우려가 나오고 있다. 갑작스러운 수요 증가 속 공급 한계로 부품 조달에 어려움을 겪고 있다는 이유에서다.

에어버스는 현재 공급망 한계로 항공기 구매 수요를 충족시킬 수 없는 수준이라고 우려했다. 도미닉 아삼 에어버스 최고재무책임자(CFO)는 ""하루에 약 170만개의 부품을 공급받고 있지만, 현재 주문량에 필요한 모든 부품을 조달할 수 없는 상황"이라며 "전세계 제조업체들과 마찬가지로 글로벌 공급난과 원자재 가격 상승으로 부품 공급사들이 어려움을 겪으면서 이달 초부터 정시 납품과 품질 저하에 시달리고 있다"고 전했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr