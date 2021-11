㈜컵프(KUPF), 고려대학교 지혜과학센터와 산학연 창투 플랫폼 사업협력 양해각서 체결

㈜컵프는 고려대학교 지혜과학센터와 대외 내빈들이 참석한 가운데 한국 대학들의 능동적인 사회 참여라는 취지를 살려 산학연 창투 플랫폼사업 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다. 이번 업무협약은 학내 스타트업의 아이디어 발굴과정 및 초기 사업화부터 중기 수익성장과 글로벌 제도권 상장시장 침투까지의 선순환의 구조를 정착하고 지원하는데 그 목적이 있다.

주요 내용으로는 ▲산학연 벤처캐피탈 투자 ▲중소기업에 대한 경영 및 기술 향상을 위한 컨설팅 ▲창업 및 경영자를 위한 전문인력 교류 ▲글로벌 기업경영 연구 및 기업진단 등이다.

양 기관은 포럼(컵프 - KUPF)을 통해 학계, 기업, 정부는 물론, 글로벌 파트너社와의 상호 유기적이고 효율적인 협력 관계를 정립하고 친환경 스마트 스쿨과 연계된 “에너지글라스” 사업을 고려대학교 융복합 산학연 프로젝트에 우선적으로 적용하기를 기대하고 있다.

고려대학교 심리학부 남기춘 교수는 “이번 산학연 창투 플랫폼사업 은 대학의 사회참여확대와 청년 일자리 창출, 상대적으로 부족한 인문지식의 사업화(실용화/선진화)를 통하여 부국의 기틀을 마련하고자 하는 것이며, 동시에 지속적이고 친환경적이며 미래지향적인 협업으로 학교와 기업, 정부 기관 간의 상호 유기적이고 생산적인 형태의 글로벌 사업 모델을 리딩하는데 그 뜻이 있다”고 밝혔다.

한편, 지난 20년 유수의 다국적기업(디아지오 코리아, 바카디 코리아 등)에서 전문경영인으로 글로벌 비즈니스 경험을 축적하고 ㈜지엘피앤피(GLP&P) 등을 통해 인공지능과 뇌과학을 접목하여 소비문화 패러다임을 이끌고 있는 백하륜 의장은 시대적으로 요구되는 정신건강, 환경, 에너지, 인공지능, 언택트, 인간행복을 위한 로봇의 대중화, 기업의 사회적 책임 및 지속가능성 (ESG Environmental, Social and Governance) 관련 사업포트폴리오를 구축해 오고 있다.

특히나 백세시대, 웰다잉 (Well-Dying) 등에 걸맞는 인문사회과학 컨텐츠와 기업의 다양한 현안 프로젝트인 친환경 “에너지글라스 (EnergyGlass)”, 유기농 5차 산업 먹거리 “바이주 길몽(Gilmong)” 등의 개발 사업등과 연계하여 산학연 수익모델 창출 및 경영지원, 스타트업의 글로벌라이제이션에 집중하고 선도할 계획이다.

