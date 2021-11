전국 맑고 낮 최고 13~19도…미세먼지 '나쁨'

경기 남부·충청권·전북·대구·경북 미세먼지 '나쁨'

10시까지 내륙 가시거리 200m 미만 짙은 안개

[아시아경제 한진주 기자] 월요일인 15일은 전국이 대체로 맑은 가운데 내륙 지역을 중심으로 오전 한때 짙은 안개가 끼고 경기 남부 등 일부 지역에서는 미세먼지 농도가 높겠다.

기상청에 따르면 이날 오전 10시까지 전국 내륙을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있다.

주요지점 가시거리는 금산·산청 60m, 천안·진안·장성·세종 연서 70m, 양주·남원·대곡(진주) 80m, 포천 90m, 공주·장수·완주 100m, 의령군 120m, 경기 광주 140m 등이다.

김포, 무안, 광주, 사천공항에 저시정 경보가 발효중이며 이 외 공항에서도 짙은 안개로 인해 항공기 운항에 차질이 있을 수 있어 항공교통 이용객들은 사전에 운항 정보를 확인해야 한다.

기상청은 "강이나 호수, 골짜기 주변에 있는 교량과 도로에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼면서 가시거리가 급변하는 곳이 있다"며 "차량운행 시 차간거리를 충분히 유지하고 감속 운행하여 추돌사고 등의 피해가 발생하지 않도록 각별히 주의해야 한다"고 당부했다.

이날 미세먼지 농도는 경기 남부·충청권·전북·대구·경북은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다.

국립환경과학원은 "중서부지역과 일부 남부지역은 전날 미세먼지가 잔류하고 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적돼 농도가 높을 것"이라고 설명했다.

이날 아침 최저기온은 5도 내외, 경기 북부와 강원 내륙·산지와 경북 북부는 0도 이하를 기록하겠다. 낮 최고기온은 13~19도로 예상된다. 내륙 지역은 일교차가 15도 내외로 커 건강 관리에 유의해야 한다.

건조특보가 발효된 동해안과 경북북동산지를 중심으로 대기가 매우 건조하겠고, 바람도 약간 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 이어질 수 있어 산불 등 각종 화재예방에 유의해야 한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr