롯데멤버스, 아트테크 시즌2…뱅크시 작품 '잭앤질' 투자자 모집

22일부터 엘포인트 앱서 단독 진행

엘포인트 10% 페이백, 엘페이 결제 이벤트 등

[아시아경제 김유리 기자] 롯데멤버스는 오는 22일부터 엘포인트(L.POINT) 모바일 애플리케이션(앱)에서 그래피티 아티스트 뱅크시(Banksy) 작품 두 번째 조각투자에 참여할 투자자 모집을 시작한다고 15일 밝혔다.

이번 투자 대상은 총 350점 한정 제작된 프린트 작품 '잭앤질(Jack and Jill)'이다. 뱅크시 특유의 사회 비판적 메시지가 잘 드러나는 것이 특징이다. 친필사인, 제작연도 등이 담겨있으며, 뱅크시 작품의 공식 보증기관인 '페스트 컨트롤'의 검증도 거쳤다.

지난 7월 롯데멤버스는 엘포인트 앱에 미술품 투자 플랫폼 '테사(TESSA)'를 연동, 멤버십 포인트로 미술품 투자를 할 수 있는 '포인트 아트테크(예술과 재테크의 합성어)' 서비스를 국내 최초로 선보였다.

서비스 출시 당시 뱅크시의 '풍선과 소녀(Girl with Balloon)'를 대상으로 진행된 첫 조각투자에는 953명의 회원들이 참여, 총 2억2260만원 상당의 분할 소유권을 구매했다. 이 중 5700만원 가량은 엘포인트로 결제됐다.

이번에는 엘포인트 페이백뿐 아니라 엘페이(L.PAY) 결제 이벤트도 마련했다. 다음달 5일까지 엘포인트로 분할소유권을 구매한 고객들에게는 인당 1회에 한해 사용 포인트의 10%(최대 1만포인트)를 재적립해준다. 분할소유권 구매 시 엘페이에 등록된 신한카드나 롯데카드로 결제하면 추첨을 통해 총 100명에게 각 2000포인트를 증정한다. 두 이벤트 중복 참여도 가능하다.

한편 테사는 미술시장 분석자료를 기반으로 블루칩 작가들의 작품을 선정, 그 소유권을 소액 분할해 원하는 만큼 투자하고 거래할 수 있게 해주는 플랫폼이다. 지난해 4월 출시 이후 장 미쉘 바스키아(Jean-Michel Basquiat), 키스 해링(Keith Harring) 등 유명 아티스트들의 작품 조각투자(총 135억원 규모)를 성공시킨 바 있다.

