민주당 "이준석, 尹 가족 얘기 겁나나"…李 "이재명 측에서 본전도 못 찾을 소리를 해"

[아시아경제 황수미 기자] 여야 대선 후보의 가족 검증 문제를 둘러싸고 더불어민주당 선대위와 국민의힘 이준석 대표 사이의 공방이 이어지고 있다.

13일 박찬대 더불어민주당 선거대책위원회 수석대변인은 국회 브리핑에서 이 대표를 향해 "패륜적 망언, 사과하시라"고 했다.

앞서 이재명 더불어민주당 후보 측이 윤석열 국민의힘 후보를 '본부장(본인·부인·장모) 후보'라고 공격하자 이 대표는 "나도 앞으로 자신감 있게 이 후보 가족을 건드리겠다"고 반격한 바 있다.

이날 박 수석대변인은 "민주당에서 윤 후보 가족을 둘러싼 의혹 규명을 예고하자 덜컥 겁이 난 모양"이라고 지적했다.

이어 "이 후보 가족에게 도대체 무슨 의혹이 있어서 건드리겠다고 말하는 것인지 황당하다"며 "사기폭력배와 공모해 가짜 돈다발 사진을 흔들며 엉터리 의혹을 제기하더니 또 근거 없는 유언비어라도 만들겠다는 것이냐"고 물었다.

그러면서 "이 후보와 관련해 검증할 사항이 있다면 언제든 제기하기를 바란다. 민주당은 정당한 검증 요구에는 당당하게 응하겠다"며 "그러나 자당 후보 의혹 규명하면 나는 억지 의혹이라도 제기하겠다는 식의 저급한 언사는 자제하기를 바란다"고 덧붙였다.

아울러 박 수석대변인은 "국민의힘은 본인은 물론이고 배우자와 장모까지 온 가족이 각종 혐의로 수사를 받으며 가족사기단으로 불리는 윤 후보 가족에 대한 검증부터 충실하게 협조하기를 바란다"며 "국민의힘은 대한민국 대선의 품격을 더는 떨어뜨리지 마시기를 당부한다"고 했다.

이를 접한 이 대표는 반격에 나섰다. 이 대표는 같은 날 자신의 페이스북에서 "패륜은 가족 간에 욕설하는 게 패륜"이라며 즉각 일축했다.

이 대표는 "우리 후보 가족을 공격하는 것을 전략으로 삼는 민주당에 대해 경고하면서 '선을 넘으면 두 배로 대응하겠다'고 했더니 패륜을 운운한다"고 지적했다.

그러면서 "이재명 후보 측에서 본전도 못 찾을 패륜 이야기를 하다니 의아하다"고 했다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr