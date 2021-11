[아시아경제 정동훈 기자] 시진핑 중국 국가주석은 12일 중국의 발전기회를 세계와 아시아·태평양 지역 구성원들과 공유할 것이라는 메시지를 내놨다.

중국중앙(CC)TV에 따르면 시 주석은 이날 영상으로 개최된 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 "개방은 아·태지역 협력의 생명선"이라며 "지역경제 일체화를 추진하고 하루 빨리 높은 수준의 아·태 자유무역지구를 만들어야 한다"고 강조했다.

시 주석은 "진정한 다자주의를 실천하고, 대항 대신 대화하고 배척 대신 포용하며, 관계 단절 대신 융합을 해서 세계무역기구(WTO)를 핵심으로 하는 다자무역 체제를 견고히 수호할 것"이라고 말했다.

