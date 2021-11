"이럴 거면 왜 접종 권유하나…화이자 맞고 뇌출혈로 쓰러진 아내, 혼자 못 다녀"

"불쌍한 제 아내와 국민을 보호하고 책임지는 나라가 되어달라"

[아시아경제 김소영 기자] 자신의 아내가 화이자 백신 2차 접종 3일 만에 뇌출혈로 쓰러졌다며 백신 접종 이상반응에 대한 정부의 적극적인 대처를 촉구하는 청와대 국민청원이 올라왔다.

지난 9일 청와대 국민청원 게시판에는 '제 아내는 화이자 백신 2차 접종 3일 후 지속된 발열과 함께 급성뇌출혈로 쓰러졌습니다'라는 제목의 글이 게재됐다.

청원인 A씨는 "지난 9월7일 화이자 2차 백신을 맞고 3일 뒤인 10일 뇌출혈로 쓰러진 아내의 남편"이라며 "제 아내에게 청천벽력과 같은 일이 생겼다. 화목했던 우리가족과 친지분들의 생활은 모두 멈추고 풍비박산이 되었다"고 운을 뗐다.

그는 "정부는 코로나 백신접종 이상반응에 대한 적극적인 대처를 하고, 접종과 뇌출혈 간 인과성을 무시하지 말길 바란다. 좀 더 나은 나라가 되길 바라는 마음으로 성토한다"고 청원 이유를 설명했다.

A씨에 따르면 접종자는 7세 딸과 3세 아들을 둔 전업주부로, 기저 질환은 없었다. 그는 화이자 백신 2차 접종을 맞은 뒤, 두통과 발열 등의 증상이 나타나 타이레놀을 복용했다고 한다.

A씨는 "아내는 2차 접종 3일 뒤인 9월10일 낮 12시에서 1시 사이, 집에서 둘째 아이 점심을 먹이다 의식을 잃고 쓰러졌다. 집에는 아내와 둘째 외에는 아무도 없었다"고 했다. 그는 "오후 2시50분에 아내가 하원하는 첫째를 데리러 나오지 않자, 아이 친구 어머니께서 회사에 있는 제게 연락했다. 그분께 집에 가달라고 부탁했고, 그분이 거실에 쓰러져 있던 아내를 발견해 119 구급차를 불렀다"고 당시 상황을 전했다.

그는 "검사 결과 뇌출혈 진단을 받았고 혈관기형 모야모야병으로 확인된다는 소견을 받았다. 결국 백신으로 인한 혈전이 좁은 뇌혈관을 막으며 뇌출혈이 생긴 거라고 생각했다"고 했다.

이어 "쓰러진 다음 날 열은 어느 정도 잡혔지만, 뇌출혈로 오른쪽 팔다리 마비증상, 인지능력과 기억력 감퇴, 시신경을 건드려 앞이 잘 보이지 않는 상태로 중환자실로 들어갔다"며 "4일간 집중치료 후 일반병실로 옮겼다. 추가 출혈이 없었고, 약물치료와 재활치료를 하며 36일 만에 퇴원했다"고 말했다.

다만 "퇴원은 하였지만, 아직 기억력과 인지능력이 떨어져 있고 '시신경 손상'으로 인해 눈이 잘 보이지 않아 혼자 다니는 것이 불가능하다"고 덧붙였다.

하지만 백신 이상반응 피해 접수를 위해 구청을 찾은 A씨는 그는 황당한 답변을 듣고 접수를 하지 못한 채 돌아와야 했다고 전했다. 뇌출혈로 인한 인과성 통과가 0%이며 접수를 해도 모야모야병으로 접수가 기각될 가능성이 높다는 이유에서다. 또 한번 기각되면 새로운 근거가 없으면 이의신청을 해도 다시 기각될 것이고 뇌출혈의 인과성에 대한 데이터나 사례가 많지 않다는 이야기를 들었다고 적었다.

그는 "생각하면 생각할수록 너무나 화가 난다. 이럴 거면 왜 접종을 권유하나. 피해보상신청을 하라는 건지, 말라는 건지, 해주지도 않을 거면서 왜 해주는 것처럼 홍보하나. 왜 국민을 기만하나"라고 분통을 터트렸다.

그러면서 "이런 상태로 부스터샷이나 미성년자 백신접종을 강행한다? 더 큰 화를 부를 것"이라며 "불쌍한 제 아내와 비슷하거나 더 크게 피해보고 있을 국민을 보호하고 책임지는 나라가 되어달라. 국민을 섬기는 국가가 되길 바란다. 우리 자녀는 그런 나라에 살길 바란다"고 호소했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr