공항철도, 수험생 응원하는 ‘재수(再修)없는 수능 백일장 이벤트’ 진행

수험생을 응원하는 따뜻한 댓글을 작성하여 네이버 블로그에 응모

공항철도(사장 이후삼)는 2022학년도 대학수학능력시험을 앞두고 오는 11월 15일부터 21일까지 수험생에게 응원의 메시지를 전하는 ‘재수(再修)없는 수능 백일장 이벤트’를 진행한다.

이번 이벤트는 공항철도 공식 네이버 블로그의 이벤트 게시글에 댓글로 수험생을 응원하는 마음을 담은 30자 내외의 응원 문구를 남기면 된다.

우수작으로 선정된 5명에게는 3만원 상당의 모바일상품권을 주고 추첨을 통해 100명을 선정하여 5천원 상당의 커피교환권을 증정한다. 결과는 11월 25일에 공항철도 공식 블로그를 통해 공지한다.

아울러 선정된 우수작은 공항철도 역사 승강장의 열차행선안내기를 통해 송출되어 수험생뿐만 아니라 승객과도 따뜻한 마음을 나눌 수 있도록 한다.

공항철도 관계자는 “코로나19로 누구보다 힘겨운 수험 생활을 보냈을 수험생들을 응원하고자 이번 이벤트를 준비했다”며 “고생한 수험생들에게 따뜻한 메시지들이 전해져 기분 좋은 연말을 맞이할 수 있길 바란다”고 전했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr