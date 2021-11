국제인증 받은 요소수, 국내 사전검사 면제…신속 공급

사전검사가 면제 시, 처리 기간 당초보다 15일 단축

[아시아경제 권해영 기자]차량용 요소수 신속 공급을 위해 정부가 국내 기준과 동일하게 국제인증을 받은 요소수 완제품들의 국내 수입·사용 사전검사를 한시적으로 면제한다.

12일 환경부에 따르면 올해 12월 31일까지 국내 기준과 동일하게 국제 인증을 받은 요소수 완제품에 대한 국내 사전검사가 면제된다. 환경부는 사전검사가 면제되면 처리 기간이 당초 20일에서 3~5일로 단축될 것으로 보고 있다.

해당 제품은 국제기준(ISO 22241-1)을 만족하는 유럽 애드블루(AdBlue) 또는 미국 에이피아이(API certification) 인증을 받은 제품이다.

요소수 수입자는 사전검사 면제를 위해 요소수 완제품에 대한 신청서와 국제 인증자료 등 신청 서류를 작성해 국립환경과학원에 제출하면 된다.

이와 관련 환경부는 "사전검사가 면제됐어도 국내 완제품과 같이 제조기준 만족 여부 등은 국립환경과학원 및 유역·지방환경청 사후관리 대상에 포함된다"고 설명했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr