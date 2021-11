GM, 한국에 2025년까지 전기차 10종 출시

전기차 생산물량은 배정 안해

[아시아경제 유제훈 기자, 이기민 기자] 제너럴모터스(GM)가 2025년까지 한국에 전기차 10종을 출시하기로 했다. 하지만 기대했던 전기차 생산 물량은 배정하지 않을 방침이다. 현재 한국GM에 2023년 차세대 크로스오버유틸리티차량(CUV) 생산을 위한 투자를 진행하고 있다는 게 표면적 이유다.

스티븐 키퍼 제너럴모터스(GM) 수석부사장 겸 해외사업부문(GMI) 사장은 12일 오전 인천 부평에 있는 한국GM GM디자인센터에서 열린 ‘미래 성장 미디어 간담회’에 참석해 "저사양부터 고사양, 견고한 차 등 GM은 모든 고객에게 모든 가격대의 전기차를 제공할 것"이라며 미래차 전략에 대해 이같이 밝혔다.

하지만 기대했던 미래차 생산 물량은 배정하지 않겠다는 뜻을 분명히 했다. 키퍼 부사장은 국내 시장에서 판매될 전기차 10종의 한국 생산 가능성에 대해 "한국에서 아직 전기차를 생산할 계획이 없다"며 "트레일블레이저 판매 성공을 유지하고, CUV 출시가 극히 중요하기 때문"이라고 잘라 말했다.

차세대 CUV는 한국GM 창원공장에서 생산할 차종으로, GM이 한국 생산기지의 전략 모델로 삼고 있는 차다. 한국GM 창원 공장은 현재 CUV 신제품 생산을 위해 향후 신축 도장공장, 프레스, 차체, 조립 공장 등에 신규 생산 설비 공사를 진행 중이다. 차세대 CUV는 2023년부터 창원공장에서 생산되며 연간 25만대 규모의 생산 체제를 구축하는 것을 목표로 하고 있다.

키퍼 부사장은 "최근 창원 공장에서 CUV를 시승한 결과 트레일블레이저보다 성공적일 것이고 한국시장과 수출 시장에서 큰 성공을 거둘 것이란 자신감이 들었다"고 강조했다.

이날 간담회에 참석한 카허카젬 한국GM 사장도 "부평공장에서 생산하는 트레일블레이저와 뷰익 앙코르는 모든 이해관계자들의 지원을 받으며 우리 역량을 증명할 중요한 이정표"라며 "다음 계획은 2023년 CUV를 출시해 생산역량 최대로 끌어올리는 것이다. 두 차량은 지속가능한 성장과 완전 전동화 전환에 중요한 역할을 할 것"이라고 덧붙였다.

