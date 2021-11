경영 불확실성 키우는 규제, 기업은 수백억원 날릴판

환경부 제동에 LG생활건강 '울릉샘물' 사업 무산 위기



환경부, 개발 불가 입장 고수

울릉군 "설득·협의로 사업 물꼬"



수돗물 사용도 쟁점

환경부 "수도법 13조에 어긋나"

울릉군 "이미 협의해놓고 이제 와서 모순"

환경보호 좋지만 현실 맞게 규제 고쳐야

[아시아경제 이승진 기자] ‘울릉생물’ 사업을 두고 환경부와 사업 당사자 간 입장이 팽팽히 맞서고 있다. 환경부는 줄곧 개발 불가 입장을 보였다고 주장하는 반면, 울릉군 등은 협의를 통해 사업을 진행해 왔다는 입장이다. 이런 가운데 공장 준공은 코앞으로 다가와 수백억 원의 투자금과 1300명으로 기대됐던 고용창출효과는 물거품이 될 상황에 놓였다.

"상수원보호구역"vs"보호구역 밖"

환경부는 공장 부지가 상수원 보호구역 안에 있어 허가를 내줄 수 없다는 입장이다. 환경부는 다른 곳도 유사 사례가 발생할 수 있기 때문에 이와 관련해 최근 모든 지자체에 상수원보호구역에서는 개발행위가 불가하다는 공문을 보냈다고 주장했다.

이와 관련해 울릉군 등은 이야기가 다르다. 2018년 합작법인 출범 이후 상수원 보호구역 논란으로 사업 추진이 막혔으나, 이후 설득과 협의를 거치며 환경부가 개발이 가능할 수 있다는 입장을 보여 사업에 물꼬가 트였다고 반박했다. 또 대구환경청이 생수공장 건립에 대해 침전 여과시설만 갖추는 만큼 수질오염 우려가 적다고 판단해 조건부로 승인하면서 탄력을 받았다는 주장이다.

특히 상수원 보호구역에 인접한 도수관을 이용해 샘물 원수를 간접 확보하는 방식을 사용하는 만큼 상수원 보호구역 밖이라는 설명이다. 울릉샘물은 상수원보호구역과 떨어진 곳의 도수관을 임의로 분기(기존 ‘-’자형 관로를 ‘Y’자형으로 교체)해 샘물 원수를 확보하기로 했다.

"수돗물 사용" vs "현실성 없는 근거"

환경부가 울릉샘물 사업을 제동하는 또 다른 이유는 울릉샘물이 샘물 원수를 이용하는 것이 아닌 수돗물을 사용한다는 주장이다. 환경부는 수도시설을 거쳐 공급되는 원수·정수 모두가 수돗물에 해당된다고 보고 있는데, 울릉샘물이 상수원보호구역의 도수관을 분기해 원수를 확보하기 때문에 확보한 원수가 수돗물이 된다는 논리다. 이 경우 수돗물 판매를 금지하는 수도법 제13조에 해당하게 된다.

울릉군은 이미 추산 용출수 생수 개발과 관련해 환경부와 협의를 마친 상태에서 수돗물 정의도 없는 ‘수도법 13조’를 들어 안 된다고 하는 것은 모순이 있다고 맞서고 있다. 또 수원지에서 발생하는 9000t의 물은 수력발전으로 사용하고 있는데 이 역시 상업용이기 때문에 앞뒤가 맞지 않는다고 보고 있다. 아울러 2010년도에 사업을 계획하고 이듬해 울릉군 요청으로 환경부가 ‘먹는 물 관리법 시행규칙’에 용출수를 추가해서 개정했다고 울릉군 측은 주장하고 있다.

이와 관련해 환경부는 1995년 먹는 물 관리법 제정 당시부터 먹는 샘물을 ‘지하수·용천수 등 수질의 안전성을 계속 유지할 수 있는 자연 상태의 깨끗한 물을 물리적으로 처리해 먹는 데 적합하도록 제조한 샘물’로 정의한 것으로 시행규칙을 통해 추가한 것이 아니라는 설명이다.

현실 무시한 사업 제동

환경부의 울릉샘물 사업 제동은 현실을 고려하지 않았다는 지적도 나온다. 울릉샘물이 수원지로 활용하기로 했던 추산용출소 3만여t의 물이 솟아나 이 중 3000여t은 북면과 서면지역 주민들의 생활용수로 사용하고, 9000여t은 수력발전소를 돌리는 데 활용하고 있다. 생활용수와 발전용으로 쓰고 남은 하루 1만5000t 이상의 물을 그냥 흘려보내고, 이 중 1000t을 생수를 만드는 데 사용할 계획으로 환경부가 현실적인 문제를 간과했다는 의견이다.

또 이미 사업이 막바지 단계에 다다른 상태로, 사업이 무산될 경우 수백억 원의 투자금이 사라지는 것은 물론 이미 공정률이 90%에 이른 공장이 흉물로 방치될 수 있기 때문이다. 또 향후 10년간 생산유발효과 3200억원, 부가가치유발 1400억원, 고용창출효과 1300명, 세수증대 50억원을 기대하던 지역 주민의 의견과도 맞서게 될 상황이다.

울릉군 등은 지속적으로 협의해 나간다고 입장을 밝혔다. 울릉군 관계자는 "환경부로부터 사업 중단과 관련한 공문이 내려오거나 한 것은 없는 상황"이라며 "이후 상황을 보며 지속적으로 협의해 나갈 것"이라고 밝혔다.

환경보호도 좋지만 현실 감안해야

관련업계는 환경부의 이같은 행보가 현실을 전혀 감안하지 못하고 있다고 지적했다. 유통업계는 지난해 포장재 규제 강화와 대형마트 종이박스 제거 규제로 한동안 몸살을 앓았고 화장품 업계 역시 환경부가 일방적으로 규제를 강화하며 불만이 크다.

오락가락 행정도 문제다. 지난해 환경부는 이마트·홈플러스·롯데마트·하나로마트 등 4대 대형마트와 자율협약을 통해 자율포장대와 종이박스를 퇴출키로 했으나, 종이박스 퇴출에 대해 국민여론이 악화되자 대형마트 관계자들과 협의를 가진바 있다. 당시 대형마트들은 종이박스를 존치시킬지 여부와 관련해 환경부의 명확한 가이드라인을 원했지만, 환경부는 속시원한 답을 내 놓지 못했다. 결국 환경부는 자율협약이므로 대형마트들이 알아서 하라는 원론적 입장에 머물렀고 소비자들만 불편함을 겪게 된 바 있다.

업계 관계자는 "일련의 사건들에서 알 수 있듯이 책상에서 규제를 입안할때와 현장에서 적용될 때는 큰 차이가 있을 수 밖에 없다"며 "환경보호도 좋지만 현실에 규제가 반영될때의 여파를 면밀히 따져보고 이를 규제 정책 입안전에 반영해야 환경보호라는 원 취지도 살리고 기업들의 피해도 줄일 수 있을 것"이라고 말했다.

