관광명소 강화 ‘초지항 수산물타운’ 분양

우리나라 관광명소인 강화도에는 수많은 휴양지와 리조트 시설이 운영되고 있다. 이에 고객 유치에 유리한 강화 초지항수산물타운의 분양 소식이 전해져 관심이 모이고 있다. 본 상가는 가로형 상가건축 시공을 하여 더욱더 안정적이고 여유로운 공간 활용이 가능한 것이 특징이다.

인천광역시 강화군 길상면 초지리 일대에 조성되는 강화 초지항회센터는 대지면적 9,682.00㎡(2,928.80평), 건축면적 3,870.84㎡(1,170.92평), 연면적 9,232.42㎡(2,792.80평)에 점포수 239개, 지상 3층의 규모다.

초지대교를 이용하면 서울 도심에서 출발해 강화까지 약 1시간 내 도달 가능하며 인천 중심에서는 약 30분 정도에 도달할 수 있다. 최근 제2 외곽순환도로의 개통으로 수도권 전 지역에서는 약 1시간~2시간 내 이동할 수 있으며 인근에 있는 대곶 IC부터 차량으로 약 10분이면 도착 가능해 교통이 편리한 것도 장점으로 꼽힌다.

초지항은 교통 개발 호재 또한 예정된 곳으로 앞으로 더욱 발전할 가능성도 가지고 있다. 서울과 강화 사이 고속도로 개통이 추진되고 있고 김포-강화 간 48번 국도 확장이 예정되어 있으며 김포-한강로 자동차 전용도로 개통과 김포 약암로 확장도 이루어질 예정이다. 김포-파주 간 고속도로는 2025년 개통을 계획하고 있는데, 이 또한 인구 유입을 불러올 것으로 전망한다.

더불어 현대식 시설을 갖추고 있는 테마형 복합상가 또한 함께 들어설 예정으로, 바닷가카페, 외식, 문화 등을 함께 즐길 수 있는 원스톱 시스템도 구축된다. 주차공간과 바다조망이 좋아 프리미엄 효과를 볼 수 있다.

또 많은 인구가 유입될 것을 고려하여 수용인구를 높일 수 있도록 주차공간 또한 약 180여 대로 여유롭게 설계하였으며 넓게 트인 바다를 바라보고 있어 이용 고객의 만족도도 높일 수 있다. 주변 김포 한강신도시와 청라지구, 강서지구 등 배후수요 또한 풍부한 것도 지속 가능한 발전에 이바지한다.

높은 전용률, 낮은 분양가도 경쟁력을 높였다. 이와 함께 바다 조망권을 확보하고 있어 회센터분양, 카페분양 등에 관심이 있는 투자자도 유입되는 실정이다.

수산물타운분양 관계자는 “교통광장을 조성하여 남단 지역에 새 랜드마크로 육성해 농수산물 판매장과 카페 들이 들어서면 주민 소득 창출 또한 증가할 것이다”라고 전했다.

홍보관은 코로나19로 인하여 사전 예약제로 운영된다.

