명품 롤렉스와 빈 필하모닉 오케스트라와의 만남

12일 관련업계에 따르면 롤렉스는 세계 최고의 오케스트라 및 예술 기관과 40년 이상 이어져 온 오랜 유대 관계를 맺고 있다. 예술과 문화를 중요한 유산 중 하나로 여겼던 창업자 한스 빌스도르프의 뜻을 이어, 롤렉스는 세계 정상급 예술가들을 지속적으로 후원함으로써, 우수성을 높이고 다음 세대에 영감을 주기 위해 노력하고 있다.

특히 롤렉스는 2009년 빈 필하모닉 오케스트라와 독점 파트너십을 체결한 이후 최고 수준의 협업을 이뤄왔다. 1842년 설립된 빈 필하모닉 오케스트라는 세계에서 가장 훌륭한 교향악단 중 하나로 널리 알려져 있으며, 오랜 세월 명성을 쌓고 클래식 음악의 위대한 전통을 이어오고 있다. 80년 동안 새해 첫날 아침 무지크페라인에서 여는 신년음악회와 5월 또는 6월 저녁 비엔나의 쇤부른 궁전 정원에서 열리는 여름음악회를 통해 전 세계에 평화의 메시지를 전한다.

롤렉스는 전 세계 예술가들을 위한 후원에도 앞장서고 있다. 2002년 브랜드의 문화예술 후원 활동의 일환으로 롤렉스 멘토와 프로테제 아트 이니셔티브를 출범해 세계적으로 위대한 54명의 예술가들이 차세대 예술가들과 짝을 이뤄 협업할 수 있도록 지원해왔다. 2020~2022년에는 영화, 연극, 창작, 비주얼 아트 4개의 분야에서 멘토와 프로테제를 선정했다. 롤렉스의 예술후원을 통해 예술계의 거장들과 재능 있는 신진 예술가들은 서로 긴밀하게 협업하고 아이디어를 주고받음으로써 세대와 지리적 경계를 넘어 최고 수준의 예술을 창조해 나가고 있다.

