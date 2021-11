아파트 직동선 구조 갖춘 스트리트형 상가 '아산배방 우방 아이유쉘 1단지 상가' 공급

수익형 부동산 중에서도 단지내 상가의 관심이 크다. 이중에서도 체계적인 동선 설계가 적용된 상가가 인기를 누리고 있다.

단지내 상가의 경우 앞서 분양한 단지의 입주민을 고정수요로 확보하고 있어 안정적인 임대수익을 창출할 수 있다. 최근에는 한 단계 더 나아가 입주민의 방문율을 높일 수 있는 효과적인 동선을 적용하는가 하면, 일대 유동수요를 끌어들일 수 있도록 가시성과 접근성을 높이는 상가 배치 및 설계를 적용하는 단지내상가는 그야말로 ‘옥석 투자처’로 주목받고 있는 것이다.

특히 스트리트형 설계가 적용된 상가가 큰 인기를 얻고 있다. 스트리트형 상가는 일반적으로 저층으로 구성되어 접근성은 좋지만 체류시간이 짧다는 단점을 극복하여 일부구간은 고층으로 구성하여 스트리트상가의 분수수요와 고층상가의 낙수효과를 모두 누릴 수 있는 스트리트 상가로 상권이 형성되었다.

이러한 가운데, 올해 충남 아산에서도 아파트 직동선 구조가 적용된 스트리트형 상가가 공급된다. ‘아산배방 우방 아이유쉘 1단지 상가’는 지상 1층 25실, 지상 2층 39호실, 지상 3~5층 18호실 총 118호실로 단지내 상가임에도 불구하고 대규모를 자랑한다.

특히 스트리트형 구조가 적용된 만큼 상가 각 호실의 가시성과 집객력을 높였을 뿐 아니라, 아파트 단지와 바로 연결되는 직동선 구조를 갖춰 입주민과 일대 지역민 등 배후수요를 끌어당길 것으로 기대된다.

효과적인 흡수가 기대되는 고정수요 및 유동인구도 탄탄하게 갖춰져 있다. 우선 아파트 단지만 해도 무려 1·2단지 총 2개 단지로, 고정 입주민 수요만 총 1,786가구에 달한다. 여기에 아니라 인근 24개 단지의 약 1만 5,500가구의 수요와 사업지 남쪽에 공급될 공공지원민간임대주택 3,355가구까지 약 1만 9,000여 가구에 달하는 수요를 품을 수 있다. 스트리트형 구조일 뿐만 아니라 풍부한 수요를 확보한 이점으로 안정적인 수익률이 기대되는 만큼 투자자들의 관심도 기대된다.

우수한 상품설계, 풍부한 배후수요를 갖춘 아산배방 우방 아이유쉘 1단지 상가는 상가 투자라면 반드시 고려해야 할 역세권 입지에 들어선다. 상가는 배방역을 걸어서 이용할 수 있는 역세권에 들어서 역세권을 중심으로 형성된 상권과 연계 효과도 노릴 수 있다. 그뿐만 아니라 향후 아산IC가 완공되면 차량을 통한 진출입도 편리해질 전망이다.

이뿐만 아니라 배방 항아리 상권에 공급되는 배방 우방아이유쉘 1단지 상가는 수요가 다른 곳으로 분산되지 않는 지역적 특성을 지니며 충성도 높은 수요층을 갖춰, 경기 불황속에서도 인근 아파트의 배후수요와 대기업 종사자 등의 유입으로 비교적 안정적인 매출을 내는 상권이 형성될 것으로 보인다.

한편, 아산배방 우방 아이유쉘 1단지 상가 홍보관을 운영 중이다.

