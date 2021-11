전용 85㎡ 이하 중형 아파트 ‘평창 스위트엠 엘크루’ 분양 나서

평창 스위트엠 엘크루는 주거 선호도가 높은 전용면적 85㎡ 이하의 중형단지 총 191세대 규모로 평창군에 조성된다.

평창 스위트엠 엘크루는 전 세대가 판상형의 남향 위주 3, 4베이 구조로 채광과 통풍이 우수한 구조로 설계됐다.

또한 세대 내에 디지털 TV수신 시스템, 주방TV폰, 부부 욕실 스피커폰, 출입문 카메라, 디지털 도어록 등 홈 네트워크 시스템을 구축해 안전을 고려하고, 일괄소등 스위치와 대기전력 자동차단 스위치, LED 조명, 통합형 스위치 등을 설치해 주거 비용을 절감할 수 있다.

아울러 유해물질을 최소화한 친환경 마감재를 사용해 건강한 공간을 구성하고, 공간과 수납공간의 활용도를 높였다.

아이들의 정서 발달에 도움을 주는 테마가 있는 놀이터, 평창의 수려한 경관을 조망할 수 있는 스카이커뮤니티, 맘스카페 등 편의시설을 다양하게 조성했다.

평창 스위트엠 엘크루는 평창지역의 주요 인프라를 누릴 수 있는 장점이 있다.

단지 바로 앞에 평창 초등학교가 위치해 있고, 평창중·고등학교를 도보로 걸어 등교할 수 있다. 인근에 평창군청과 평창 교육도서관, 평창읍 행정복지센터, 평창경찰서, 평창군 보건의료원 등 주요 관공서들이 밀집해 있어 편리하게 생활할 수 있으며, 남산을 중심으로 산림욕장 체육공원과 글램핑장 등 휴양시설이 조성돼 다양한 여가활동을 즐길 수 있다.

대한토지신탁 관계자는 “평창 스위트엠 엘크루는 학교와 관공서, 자연과 상업지구 등 평창의 생활 인프라를 가까이에서 누릴 수 있는 입지와 단지 내에서 각종 여가활동 및 편의를 즐길 수 있는 요소들을 모두 갖춰 평창 지역민을 비롯한 전국에서 많은 관심을 보이고 있다”고 밝혔다.

