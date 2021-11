하남시, "서울시 소각장 건립지 고덕동 안돼" 반대

"서울시 입지선정위, 강동구 후보지는 불충분 조건"

[아시아경제 라영철 기자] 경기 하남시가 서울시가 추진하는 광역자원회수시설(소각장) 건립 후보지 중 한 곳으로 강동권역을 검토하는 것과 관련해 반대 입장을 표명했다.

11일 시는 "서울시가 오는 2026년까지 조성할 1일 1000톤 처리 규모의 광역자원회수시설 건립 후보지 중 한 곳이 하남시와 가까운 강동구 고덕동 일대가 거론되면서 하남시에서 반대 여론이 일고 있다"고 전했다.

이어 "우리 시는 시설이 강동구로 거론되는 것에 반대한다"며 "반대 의견을 서울시에 통보했다"고 시 홈페이지를 통해 밝혔다.

시는 또 "서울시 입지선정위원회가 입지적 조건과 사회적 여건, 환경적 여건 등을 고려해야 한다고 했다"며 강동구 후보지가 불충분 조건으로 판단하고 강동구와 공동 대응한다는 방침이다.

한편, 서울시는 지난 3월 광역자원회수시설 입지 후보지 타당성 조사 용역을 착수해 진행하고 있다.

하남=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr