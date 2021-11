민병덕 의원, 초과이익 민간수익률 제한…'뉴스테이 방지법' 대표발의

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 민병덕 의원이 '뉴스테이 방지법'인 민간임대주택에 관한 특별법 일부개정법률안을 대표발의했다고 11일 밝혔다.

이번 법안은 국토교통부장관이 임대주택 매각으로부터 발생하는 수익의 배분에 관한 약정 기준을 정해 고시하도록 했다. 또한, 주택가격 상승률의 변동에 따른 초과이익 발생 시 민간의 수익률을 제한하거나 주택도시기금 수익률을 조정하는 등 합리적인 배분방안을 포함하도록 함으로써 공공지원민간임대주택 건설·공급 과정에서 발생하는 이익이 과도하게 민간으로 귀속되지 않도록 했다.

민 의원은 지난 국정감사에서 박근혜 정권 시절 첫 시행된 뉴스테이 18개 사업을 분석한 결과를 발표하면서 "현재 시세 기준 약 3조원이 넘는 초과 이익을 건설사들이 독식하도록 되어 있다"고 지적한 바 있다.

그러면서 뉴스테이 입법 과정에서 석연치 않았던 부분을 5가지로 요약해 발표했다. 먼저, 민간 및 기업형 임대사업자에 대한 규제를 대부분 폐지하고, 국공유지·LH 보유택지·개발제한구역 등 공공부문에서 가용할 수 있는 모든 택지를 기업형 임대사업자에게 추첨 방식이나 수의계약 방식으로 공급하게 했다고 지적했다. 또 기업형 임대사업자에게 건페율·용적률 및 건축물의 층수제한을 완화하고, 기업형 임대사업자에게 공공기금 출자 및 대출을 지원하며 융자 한도는 상향, 금리는 인하했다고 했다. 끝으로 취득세 감면 등 임대주택에 대한 세제혜택을 확대하고, 8년 이상 임대를 조건으로 기업형 임대사업자에게 양도세 및 법인세 혜택을 제공했다고 꼬집어냈다.

민 의원은 이러한 입법 과정에 대해 국회 차원의 조사 뿐만 아니라 주요 알짜 사업지에 대형 건설사들이 나눠먹기 식으로 사업을 수주한 과정에 대해서도 검찰 수사가 필요하다고 강조했다. 또한 LH에서 입수한 '뉴스테이 공모지침서'의 변경 과정도 석연치 않다며 이에 대한 해명과 수사를 촉구했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr