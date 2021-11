김광철 군수, "연천 BIX 전폭 지원" 특화산단 육성

총사업비 1534억 원 투입·조성 중‥ 내년 6월 준공 예정

수도권 평균 분양가의 50%, 물류비용 절감 효과 기대

[아시아경제 라영철 기자] 경기 연천 BIX(은통일반산업단지) 2차 분양 접수가 완료된 가운데 연천군이 BIX를 특화 산업단지로 육성키로 했다.

김광철 연천군수는 11일 경기북부상공회의소 47주년 창립기념행사에 참석해 이같이 밝히고 "유네스코 2관왕인 연천군의 우수농산물을 이용한 식료품 제조업 중심의 경기 북부의 특화된 산업단지로 육성하기 위해 전폭적인 지원을 하겠다"고 약속했다.

이어 "올해 6월 분양을 시작한 연천 BIX는 수도권 평균 분양가 159만 원의 절반 수준인 83만 원으로 수도권의 경쟁력 있는 산업단지"라고 강조했다.

김 군수는 수도권 전철 1호선, 국도 37호, 3호선, 구리-포천- 세종 고속도로, 서울-문산 고속도로, 수도권 제2순환고속도로 등 우수한 교통 인프라에 따른 물류비용 절감도 내세웠다.

연천 BIX는 공장시설 외에 행복주택 100호, 물류센터, 기업지원센터 등 고용과 새로운 근무환경을 갖춘 신개념 복합산업단지로 평가받는다.

연천군은 청정 임진강 공업용수를 이용한 식료품 제조업 등 9개 업종, 60여 개 기업 유치를 목표하고 있다.

내년 6월 준공 예정인 연천 BIX는 연천군과 경기주택도시공사(GH)가 연천읍 통현리 일원 60만 19㎡(약 18만 평)에 총사업비 1534억 원을 투입해 조성 중이다.

한편, '제5회 자랑스러운 경기북부상공인상'은 연천군 청산면 소재 ㈜씨에스 최상준 대표이사가 수상했다.

이날 행사에는 김 군수를 비롯해 지역 국회의원, 인근 지자체장, 경기 북부 기업인 등 100여 명이 참석했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr