김미경 은평구청장 “김헌동 SH 사장 후보 혁신파크 부지 공공주택 공급 계획” 반발

김헌동 SH사장 후보자, 10일 서울시의회 인사청문회에서 공공주택 공급계획 언급...김미경 은평구청장 “도시기능 이해 못하는 발상”… “당초 예정대로 공공기관 이전 및 복합개발로 강남·북 균형발전 이뤄야”

[아시아경제 박종일 기자] 김미경 은평구청장은 11일 “서울혁신파크 부지에 공공주택을 공급하는 것은 도시기능은 외면한 채 주택공급에만 급급한 잘못된 발상”이라고 강력 반발했다.

앞서 김헌동 서울주택도시공사(SH공사) 사장 후보자는 10일 서울시의회 인사청문회에서 “토지는 공공이 보유하고 건물만 분양하는 공공주택을 공급하겠다”라면서 대표적으로 서울혁신파크 부지를 꼽았다.

서울혁신파크는 3호선 불광역 인근 옛 질병관리본부 부지(11만234㎡)를 지난 2015년 서울시가 매입해 현재는 236개의 단체가 입주해 있는 사회혁신기능 집적 단지다.

지난해 1월 서울시는 서울혁신파크 내 ▲서울시립대 은평혁신캠퍼스 ▲글로벌 사회혁신 오픈캠퍼스 ▲서울연구원에 대한 조성 계획 등을 발표했다.

오세훈 시장 취임 이후에 ‘불광역세권 서북권 신생활 경제 중심지 조성’을 목표로 ‘서울 혁신파크 부지 활용 기본계획 수립용역’을 시행 중인 것으로 알려졌다.

이에 은평구도 시립대캠퍼스 유치를 통해 혁신 인재를 양성하고 나아가 서울혁신파크에 ▲4차산업 기업 유치 ▲경제 활성화 기능(상업·업무·쇼핑 등) ▲허브형 복지 기능(도서관, 복지관, 복합문화시설 등) ▲공원·쉼터 기능 등을 갖춰 서북권 랜드마크로 조성한다는 개발 구상(안)을 내놓은 상태다.

구와 은평구민은 그동안 서울시와 소통하며 혁신파크의 고밀도·고성장 복합개발을 추진하고 있었는데 이번 김 후보자의 발언에 당혹스럽다는 입장이다.

김미경 구청장은 “은평구는 인구가 많고 재정자립도가 낮을 뿐 아니라, 변변한 기업이나 컨벤션센터 하나없는 지역이다. 상업개발이 가능한 유일한 대규모 부지인 서울혁신파크에 일방적으로 공공주택을 건설하겠다는 것은 이제껏 열악한 도시 인프라를 견디며 혁신파크 개발만을 기다려온 은평구민을 무시하는 것”이라며 날을 세웠다.

이어 “공공주택 건립 정책 자체를 반대하는 것이 아니라, 은평구가 도시기능을 유지하고 자립경제 기반을 구축할 수 있는 최소한의 환경을 만들어 달라는 것”이라며 “김헌동 후보자의 말대로라면 낙후된 지역은 계속 낙후돼야 한다는 것이냐. 서울시에서도 강조하고 있는 강남·북 균형발전을 위해서라도 서울혁신파크는 지역성장 동력 클러스터로 조성돼야 한다”고 목소리를 높였다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr