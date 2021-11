'강원권 철도·4차 국가철도망 구축' 조사 용역 본격화

용문~홍천 철도, 사전 타당성 조사 용역 10월 착수

일반 철도 2개 사업, 올해 말부터 사전 타당성 조사 용역

[아시아경제 라영철 기자] 올해 말 착공 예정인 강릉~제진, 춘천~속초 철도 등 강원도 내 주요 철도사업과 제4차 국가철도망 구축계획에 반영된 신규 사업의 사전 타당성 조사 용역 등이 본격화한다.

11일 강원도에 따르면, 제4차 국가철도망 구축계획에 포함한 용문~홍천 철도의 사전 타당성 조사 용역은 지난달 착수했고, 일반철도 2개 사업은 올해 말부터 순차적으로 사전 타당성 조사 용역에 착수한다.

용문~홍천 철도 사전 타당성 조사 용역은 정책성과 지역균형발전 항목이 높은 점수를 받도록 용역 기간 중 국토부와 홍천군 등 관련기관과 긴밀히 공조해 나갈 계획이다.

삼척~강릉 고속화 개량 사업은 올해 말 용역 발주 예정이며, 원주~만종 연결선은 충북선 고속화 추진현황을 고려해 내년 상반기에 용역을 발주한다.

강릉~제진, 춘천~속초 철도는 전 구간 실시 설계에 착수했고, 강릉~제진 제1공구(강릉시내 구간)와 춘천~속초 제1·7공구(춘천시내, 미시령터널 구간)는 올해 말 착공해 오는 2027년 동시 개통할 예정이다.

여주~원주 철도는 2026년 개통을 목표로 올해 안에 실시설계를 위한 용역 발주할 예정이며, 포항~삼척 철도와 포항~동해 전철화는 2023년 개통을 목표로 공사 중이다.

도는 수도권 접근성 개선 등 지역 균형발전과 관광활성화를 위해 도 내 주요 철도 사업을 조기에 착공해 계획 기간에 마무리한다는 방침이다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr