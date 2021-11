"'이재명 조폭설' 주장 박철민, 이준석에 전화했다가 '줄빠따' 맞았다"

이준석 "박철민 모른다"

경찰 인지보고서엔 '조직 선후배' 적혀

[아시아경제 나예은 기자] 국제마피아파 조직원 박철민 씨가 '이재명 조폭 연루설'과 관련해 20억원을 마련한 인물로 이준석 전 코마트레이드 대표를 지목한 가운데, 그와 친분이 있다는 새로운 증거를 제시했다.

앞서 박씨는 이재명 더불어민주당 대선후보의 조폭 연루설 근거로 '20억 상납설'을 주장했고 "이 전 대표가 과거 이 후보에게 20억원을 건네라고 지시했다"고 밝혔다.

그러나 이 전 대표는 지난 8일 TBS 라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 "박씨 측이 10억원을 제시하며 허위 제보를 부탁했다"며 "박씨와 전혀 개인적 관계가 없다"고 주장했다.

이에 대해 김진태 국민의힘 '이재명 비리 국민검증특별위원회' 위원장은 이날(11일) 오전 위원회를 열고 이 전 대표의 이름이 적힌 '박씨의 결혼식 방명록'과 과거 이 전 대표와 박씨가 함께 연루됐던 폭행 사건을 수사한 경찰의 '사건인지보고서'를 공개했다.

경찰이 2017년 작성한 국제마피아파 관련 인지보고서에는 국제마피아파 조직원들이 박씨 등을 야구방망이로 폭행한 사건 관련 경위가 적혀있었다.

인지보고서에 따르면 국제마피아파는 2살 이상 차이 나는 '형님'에겐 절대로 전화를 해선 안 되는 행동 강령이 있다. 하지만 벌금 미납으로 검거된 후배를 위해 박씨는 9살 차이가 나는 이 전 대표에게 전화해 500만원 상당의 벌금을 후배 대신 내 달라고 부탁했다.

국제마피아파 조직원들은 박씨가 버릇없는 짓을 했다고 판단해 야구방망이로 박씨 등의 엉덩이를 30대씩 때렸다. 김 위원장은 이를 두고 "이런데도 (이 전 대표는) 박씨를 아예 모른다고 할 수 있는가, 경찰이 작성한 공문서인데도 계속 모른다고 할 수 있겠는가"라고 말했다.

또 김 위원장은 박씨의 결혼식에 이 전 대표가 참석했다며 당시 결혼식 방명록을 제시했다. 해당 방명록에는 '이준석'이라는 이름이 적혀 있다.

김 위원장은 "이 대표는 박 씨가 2016년 4월 결혼할 때 결혼식에 참석해 꽤 많은 축의금을 준 사람"이라고 주장했다.

한편 이 전 대표는 지난달 박씨와 그의 아버지인 박용승 전 시의원, 김용판 국민의힘 의원, 장영하 변호사 등 4명을 명예훼손 혐의로 고소했다. 민주당 역시 이날(11일) 박씨를 공직선거법 위반 등의 혐의로 검찰에 고발했다.

