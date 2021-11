네이버, 내주 한성숙 대표 교체 논의할 듯

[아시아경제 오현길 기자] 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 407,000 전일대비 7,500 등락률 -1.81% 거래량 566,739 전일가 414,500 2021.11.11 15:30 장마감 관련기사 코스피, 1%대 하락 '2920선'...코스닥도 '980선' 뚝코스피, 0.6%대 약세 2940선..."증시 부진, 외인 돌아와야 해결" 코스피, 기관·외인 팔자에 '2940선' 하락세..."美증시 약세 영향" close )가 다음주 이사회를 열고 한성숙 대표 교체를 논의할 것으로 알려졌다.

11일 정보기술(IT)업계 관계자들에 따르면 네이버는 17일 이사회에서 한 대표의 후임이 될 최고경영자(CEO)를 선임하는 문제를 논의할 예정이다.

이사회 산하 인사추천위원회는 한 대표가 최근 사의를 밝힘에 따라 후임 CEO 후보군에 대한 검토를 폭넓고 깊게 진행해 온 것으로 전해졌다.

통상 네이버는 3월 정기 주주총회에서 대표이사 선임안을 의결하기 위해 5개월 전 후보 추천 및 확정을 이사회에서 결의하고 있다.

한 대표는 지난달 국회 국정감사 증인으로 출석했을 때 '직장내 갑질' 문제로 질타를 받자 연말까지 네이버의 구조와 리더십을 바꿔나가겠다는 입장을 밝혔다. 한 대표는 2017년 3월 네이버 대표이사 사장으로 선임돼 이 회사의 첫 여성 CEO가 됐으며, 작년 3월 경영 성과를 인정받아 연임에 성공했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr