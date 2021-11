日 기업물가지수 8.0% 상승…40년 9개월만의 급등

[아시아경제 전진영 기자] 일본의 기업물가지수가 전년 동월대비 8.0% 상승한 것으로 나타났다. 원유 등 자원가격의 급등과 엔화 약세가 영향을 미친 것으로 보인다. 이는 2차 오일쇼크 여파가 미쳤던 1981년 1월(8.1%) 이후 40년 9개월 만에 가장 높은 수치다.

일본은행은 10월 일본의 국내기업물가지수가 전년 동월대비 8.0% 상승했다고 11일 밝혔다. 마이니치 신문은 이같은 상승폭에 대해 “코로나19의 여파로부터 세계 경제가 회복됨에 따라, 원유 공급이 수요를 따라잡지 못하는 상태가 계속되고 있기 때문”이라며 “유가가 계속 높은 가격을 유지하는 것이 주요 원인”이라고 분석했다. 여기에 엔화 약세로 수입 비용이 커져 기업 물가를 또 끌어올렸다는 것이다.

일본 정부와 은행은 디플레이션으로부터의 탈피를 내걸고 2% 물가안정 목표 달성을 내세우고 있다. 마이니치는 “임금 인상 등이 되지 않아 소비자의 구매력이 높아지지 않은 채 물가만 상승하면 오히려 경제에 마이너스가 될 우려가 있다”고 밝혔다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr