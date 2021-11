감금·폭행 금품까지 뺏은 20대 외국인들 징역형

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 창원지법 형사4부(장유진 부장판사)는 시비가 붙은 필리핀인을 감금·폭행하고 금품을 뺏은 혐의(강도상해 등)로 재판에 넘겨진 A(28)씨와 B(25)씨에게 징역 3년 6개월과 징역 6개월에 집행유예 1년을 각각 선고했다고 11일 밝혔다.

카자흐스탄 출신인 이들은 지난 3월 28일 경남 김해의 한 클럽에서 술을 마시다가 필리핀인 C(42)씨와 시비가 붙었다. 이후 C씨의 금품을 빼앗기로 공모한 뒤 클럽을 나서는 그의 뒤를 밟다 김해시청 인근 길가에서 덮쳐 마구 때렸다.

이어 자신들의 승용차 뒷좌석에 C씨를 강제로 태워 5시간가량 감금했다. 또 지갑 등 23만원 상당 금품도 빼앗았다.

재판부는 "피해자는 상당히 큰 충격과 공포감을 느꼈을 것으로 보이며 이로 인해 일하지도 못했다고 고통을 호소했다"며 "피해자에 대한 피해 보상도 전혀 이뤄지지 않았다"고 판시했다.

