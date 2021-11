정은경 "일상회복 2단계 어려울 수도…방역 강화 가능성 있어"

"위중증 환자 증가해 예의 주시 중"

[아시아경제 강주희 기자] 정은경 질병관리청장이 11일 '단계적 일상회복(위드 코로나)' 2단계 진입이 어려울 수 있다고 전망했다. 코로나19 위중증 환자 수가 급증하는 등 방역 상황이 연일 악화하고 있어서다.

정 청장은 이날 국회 보건복지위원회 전체회의에 출석해 '지금 (위중증 환자) 증가세면 2단계로 무난하게 가기 어려울 수 있냐'는 질문에 "그렇다. 상황이 나빠지면 1단계를 지속하거나 조치를 강화할 수 있다"고 답했다.

이어 "민생이 어려운 자영업자 중심으로 거리두기를 완화하다 보니 단계적 일상회복 1단계 완화 폭이 컸다"라며 "현재 위중증 환자가 증가해 예의주시하고 있다"고 말했다.

중앙방역대책본부에 따르면, 이날 0시 기준 위중증 환자는 수는 473명으로 집계됐다. 전날(10일) 위중증 환자 수는 460명으로 코로나19 유행 이후 최다 수치를 기록했는데, 이날 13명 증가하면서 하루 만에 다시 최고치를 기록했다.

정 청장은 50대 이상 등 추가접종(부스터샷) 대상자의 접종 간격을 단축하는 방안도 검토 중이라고 밝혔다.

그는 "현재 요양병원 시설 종사자 등은 5개월 간격으로 추가 접종을 하는데, 2단계 추가 접종 대상자에 대한 접종 간격 단축에 대해서도 전문가들이 동의하고 있다"며 "이번 주와 다음 주 예방접종전문위원회에서 검토해 조정할 것"이라고 설명했다.

단축 기간에 대해서는 "한 달 정도 단축하는 것을 검토 중"이라며 현행 6개월에서 5개월로 조정할 가능성을 시사했다.

