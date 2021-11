변광용 거제시장 "편견과 차별 사라진 거제 만들겠다"…'무장애 도시' 조성

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 거제시가 5년간 시비 387억원 등 551억원을 들여 '무장애 도시'를 조성한다.

변광용 거제시장은 11일 시청에서 기자회견을 열고 "지역사회 전반에 퍼져있는 편견과 차별을 타파하고 누구나 동등하게 누릴 수 있는 '편견과 차별이 사라진 도시, 거제'를 만들겠다"고 밝혔다.

시는 2026년까지 무장애 도시를 조성하고자 행정절차와 제도 개선을 통해 기반을 마련할 예정이다. 도시 전체 환경을 개선해 쾌적하고 안전한 생활환경을 조성하고, 관광환경 또한 모두가 누릴 수 있도록 할 계획이다.

시는 '상호존중의 복지행정'을 전략 기반으로 4대 분야 37개 세부 사업을 확정해 내년부터 중장기 기본 계획을 추진한다.

세부적으로 시는 각 부서가 개별적으로 진행했던 무장애 정책에 협업체계를 구성하고, 시민 접근성을 향상하고자 정보 데이터베이스와 온라인 사이트도 운영한다.

시민 참여를 명문화한 무장애 도시 조성 조례를 제정하고, 시민참여단도 구성한다. 보도 정비와 버스정류장 개선, 교통약자 콜택시 등 특별교통수단을 운영해 일상생활에서 느끼는 불편을 최소화하도록 할 예정이다.

또 다국어 관광 안내와 관광시설 개선, 무장애 나눔 길 조성, 무장애 관광 안내지도 제작 등으로 무장애 관광사업을 추진한다.

사회 구성원 간 소통을 강화하고 편견을 없애고자 장애인식 개선 교육, 어린이 축제, 노인의 날·장애의 날 기념행사 등도 장려할 계획이다.

변 시장은 "모든 사람이 편안하고 안전한 도시, 편견과 차별이 사라진 도시를 위해 시민과 소통해 무장애 도시로 한 걸음씩 나아가겠다"고 말했다.

한편 거제시는 어린이, 노인, 장애인, 임산부 등 사회적 약자 비율이 전체 인구의 35%를 차지한다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr