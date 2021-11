정부, 동해안권경제자유구역 '핵심전략산업' 선정

휴양형 관광·레저, 수소에너지, 첨단 소재·부품 산업 40개 분류

[아시아경제 라영철 기자] 동해안권경제자유구역청은 "정부가 동해안권경제자유구역 핵심전략산업으로 '휴양형 관광·레저', '수소에너지', '첨단 소재·부품'의 3개 산업 40개 산업 분류코드를 선정했다"고 11일 밝혔다.

'휴양형 관광·레저'산업은 망상 지구의 정주 가능한 국제 복합 관광도시 조성과 호텔업, 휴양콘도 운영업, 공연시설 운영업, 면세점 등을 포함한 투자유치를 통한 환동해권 중심 관광메카로 발전시켜 나간다는 전략이다.

'수소에너지'산업은 북평지구를 중심으로 추진 중인 재생에너지 P2G R&D 실증, 액화수소 규제 자유특구, 수소 저장·운송 클러스터 구축과 연계한 수소기반 에너지 거점지역으로 육성해 강원 그린 뉴딜 효과 극대화를 꾀한다.

'첨단 소재·부품'산업은 강원도 주력산업인 강릉권 세라믹, 경량 금속 등 소재 중심의 첨단산업 융·복합 플랫폼 구축과 옥계지구에 경량소재, 이차전지, 금속분말, 수소저장·합금 분야 등 첨단소재·부품 관련 기업 집적화를 통해 지역 산업의 혁신 성장을 선도해 나갈 계획이다.

특히, 핵심전략산업에 투자하는 기업에는 조성 원가 이하 분양, 수의계약 허용, 임대료 감면, 전용 용지 입주 등 입지 혜택과 지방투자보조금·설비보조금(대기업 +3%p, 중견기업 +5%p, 중소기업 +10%p) 지원을 강화해 동해안권경제자유구역이 핵심전략산업 중심으로 발전한다는 것이다.

동해안권경제자유구역청은 오는 12월 예정인 북평지구 장기임대단지 2차 임대공고와 내년 상반기 옥계지구 입주공고를 통해 핵심전략산업 중심의 투자 기업을 유치할 계획이다.

신동학 동해안권경제자유구역청장은 "핵심전략산업 선정으로 경제자유구역 내 투자기업 입지 혜택이 크게 확대됨에 따라 핵심전략산업 중심으로 국내·외 선도기업과 전·후방 연관기업을 대상으로 유치 전략을 수립하겠다"며 "동해안권경제자유구역이 '국제복합관광도시와 수소에너지에 기반한 동해안권 투자 중심지'로 부상하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr