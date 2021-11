남아공 흑인차별 정책 폐지한 데 클레르크 前 대통령 별세

[아시아경제 전진영 기자] 남아프리카공화국의 마지막 백인 대통령이자 넬슨 만델라 대통령과 함께 노벨평화상을 수상한 프레데리크 데 클레르크 전 대통령이 세상을 떠났다. 향년 85세.

11일(현지시간) 주요 외신에 따르면 데 클레르크 전 대통령 측은 이날 암 투병을 하던 클레르크 전 대통령이 이른 아침 케이프타운의 자택에서 숨을 거뒀다고 밝혔다. 그는 지난 3월 폐를 둘러싼 흉막 등에 발생하는 암인 중피종 진단을 받은 것으로 알려졌다.

데 클레르크 전 대통령은 변호사 출신으로 1989년 제10대 남아공 대통령으로 선출됐다. 이후 27년 동안 복역 중인 넬슨 만델라를 석방하고 아프리카민족회의를 비롯한 여러 정당을 합법화하는 등 아파르트헤이트(흑인차별) 정책을 폐지했다.

그는 1993년 남아공 민주화를 이뤄낸 공로로 만델라와 함께 노벨평화상을 받았으며 1994년 대통령에 당선된 만델라 대통령에게 정권을 이양했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr